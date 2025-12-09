Sắc vóc nóng bỏng của Quỳnh Hoa ở tuổi 27

Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý khi tham dự lễ trao giải Male Icon Awards 2025, cho thấy sự biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau mỗi khi xuất hiện. Tại sự kiện lần này, người đẹp sinh năm 1998 chọn tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc khi diện một thiết kế của Đỗ Long.

Bùi Quỳnh Hoa diện váy ngắn có phần thân trên làm từ chất liệu mô phỏng lối đan lát mây tre lá truyền thống phối vải tuyn cùng dáng yếm thời xưa, phần chân váy là lông vũ tạo hiệu ứng khi di chuyển. Theo Miss Universe Vietnam 2023, thiết kế này như tượng trưng cho sự giao thoa thời đại, nét đẹp của thời trang và làng nghề thủ công trong cùng một bộ trang phục.

Bùi Quỳnh Hoa mặc gợi cảm khi xuất hiện tại sự kiện Ảnh: NVCC

Thời gian qua, Bùi Quỳnh Hoa liên tục nhận được những lời khen về gu thẩm mỹ giúp thăng hạng nhan sắc, tôn vóc dáng và phù hợp với từng nơi cô đến. Không chỉ ghi điểm khi xuất hiện tại thảm đỏ, Bùi Quỳnh Hoa còn chiếm spotlight khi được mời lên sân khấu trao liên tiếp 3 giải thưởng cho các cá nhân tạo dấu ấn mạnh mẽ trong năm qua ở hạng mục Lifestyle.

Theo đó, nàng hậu đã cùng với ban tổ chức vinh danh Khoai Lang Thang với giải thưởng Travel Influencer of the Year, Ren Gia Huy với giải thưởng Influencer of the Year và Ninh Dương Story (cặp đôi Ninh Anh Bùi và Tùng Dương) với giải thưởng Content Creator of the Year.

Sự kiện lần này là nơi kể câu chuyện về những hành trình đầy cảm hứng, những biểu tượng nam giới để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trong tinh thần đó, Bùi Quỳnh Hoa đã góp phần lan tỏa câu chuyện về hành trình, đam mê và di sản nghề nghiệp, gắn kết những biểu tượng của năm nay với những thông điệp và ảnh hưởng tích cực.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nàng hậu vẫn ưu tiên thời gian cho việc học Ảnh: NVCC

Bùi Quỳnh Hoa cho biết: “Hoa rất vinh dự khi được ban tổ chức mời đại diện trao giải cho 3 cá nhân có những hoạt động nổi bật, tích cực và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong năm qua ở mảng Lifestyle. Mọi người đã truyền cảm hứng cũng như giúp mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực du lịch, sáng tạo nội dung, influencer”.

Bùi Quỳnh Hoa ở tuổi 27

Hiện tại Bùi Quỳnh Hoa vẫn đang theo học ở Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Chia sẻ với chúng tôi, người đẹp cho biết thời gian đầu, cô gặp khó khăn vì phải cân bằng thời gian giữa việc học và việc làm. Nhưng đến hiện tại, người đẹp đã quen với việc sắp xếp thời gian, thường buổi sáng cô sẽ dành thời gian làm bài tập và bài kiểm tra để nếu hôm nào đi làm thì buổi chiều sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời gian này, Bùi Quỳnh Hoa hoạt động sôi nổi khi liên tục tham gia các sự kiện giải trí, diễn thời trang, làm giám khảo, huấn luyện viên cho các cuộc thi. Cô cũng được các thương hiệu, nhãn hàng tin tưởng mời cộng tác. Những lúc rảnh rỗi, người đẹp sẽ tranh thủ tập gym, chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball. Hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa năng động, khỏe khoắn trên sân cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ.

