Sắc vóc nóng bỏng của 'thiên thần nội y' Alessandra Ambrosio ở tuổi 45

Thanh Chi
13/04/2026 07:00 GMT+7

Bước sang tuổi 45, Alessandra Ambrosio vẫn mê hoặc bao người hâm mộ với vẻ đẹp nóng bỏng, phóng khoáng. 'Thiên thần nội y' dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống riêng bên bạn trai Buck Palmer và hai con.

Alessandra Ambrosio vừa đón sinh nhật thứ 45 vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, với siêu mẫu gốc Brazil này, tuổi tác chỉ là những con số. Mỹ nhân sinh năm 1981 vẫn thu hút ánh nhìn với làn da căng tràn sức sống, những đường nét gương mặt sắc sảo, quyến rũ cùng thần thái đỉnh cao mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Thân hình săn chắc với chiều cao 1,77 m cùng những đường cong nóng bỏng được Ambrosio duy trì qua hai lần sinh nở cũng khiến bao cô gái mơ ước. Giờ đây, "thiên thần nội y" khuấy đảo làng mẫu một thời vẫn giữ được sức hút với công chúng dù đã giảm tần suất hoạt động, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng.

Để giữ vẻ tươi trẻ, rạng rỡ cùng vóc dáng đáng mơ ước, Alessandra Ambrosio duy trì chế độ ăn uống, tập luyện với mức độ kỷ luật cao. Chân dài 8X từng chia sẻ cô chú trọng các loại thực phẩm giàu protein và chất dinh dưỡng, trong đó ăn nhiều loại rau rủ, trái cây, thịt gà, cá... Thỉnh thoảng Ambrosio vẫn ăn đồ ngọt, đồ chiên rán, uống rượu vang

Cô từng chia sẻ với Elle: "Tôi không loại bỏ bất kỳ nhóm thực phẩm nào. Tôi luôn hướng đến sự điều độ… Vậy nên nếu tôi muốn ăn một ít sô cô la đen trên máy bay hoặc uống một ly cocktail với bạn bè vào cuối tuần, tôi sẽ làm thế"

Người đẹp từng chia sẻ về một quan niệm sai lầm rằng người mẫu thường tránh xa những món ăn không lành mạnh. "Người ta nói người mẫu nhịn ăn để giữ dáng. Còn tôi, tôi luôn yêu thích ẩm thực và nghĩ mọi thứ đều ổn nếu bạn ăn ở mức vừa phải…. Tôi yêu những đường cong trên cơ thể mình. Tôi thích ăn uống. Tôi thích sống lành mạnh. Tất nhiên, tôi cũng thích món tráng miệng hoặc khoai tây chiên", siêu mẫu chia sẻ với với Yahoo Life

Bên cạnh đó, "thiên thần" này duy trì cơ thể săn chắc, dẻo dai nhờ thường xuyên tập luyện thể dục, yoga hay pilates. Những lúc cần siết dáng phục vụ lịch trình quan trọng, mỹ nhân 8X dồn lực tập luyện thể dục mỗi ngày đồng thời áp dụng chế độ ăn kiêng chặt chẽ

Ở tuổi 45, Alessandra Ambrosio vẫn trung thành với phong cách thời trang gợi cảm, phóng khoáng. Người đẹp tự tin khoe sắc vóc nóng bỏng trong những trang phục xuyên thấu hay phô diễn đường cong hút mắt với loạt thiết kế cắt xẻ táo bạo

Những năm gần đây, Alessandra Ambrosio vẫn duy trì công việc người mẫu song giảm tần suất so với trước. Người đẹp dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng bên những người thân yêu. Trên trang cá nhân có hơn 12 triệu người theo dõi, siêu mẫu 45 tuổi thường xuyên khoe những chuyến du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, mang đến hình ảnh phóng khoáng, quyến rũ và tràn đầy sức sống

Alessandra Ambrosio có hai con với tình cũ Jamie Mazur: con gái Anja (18 tuổi) và con trai Noah (14 tuổi). Cô cùng Anja từng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo. Siêu mẫu người Brazil cho biết làm mẹ luôn là ưu tiên số một của mình và cố gắng sắp xếp lịch trình để dành nhiều thời gian nhất cho các con. Người đẹp cũng chia sẻ với Harper's Bazaar: "Tôi muốn các con tôi làm những gì chúng yêu thích và nếu đó là nghề người mẫu thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ chúng"

Về chuyện tình cảm, Alessandra Ambrosio đang hạnh phúc bên bạn trai Buck Palmer. Cặp đôi xác nhận mối quan hệ từ cuối năm 2024 và vẫn liên tục xuất hiện cùng nhau, từ những chuyến du lịch khắp thế giới cho đến các sự kiện giải trí

"Chúng tôi yêu thích cuộc sống, dành thời gian bên nhau và tận hưởng từng điều nhỏ nhặt. Có lẽ đôi khi chính những điều nhỏ bé lại quan trọng hơn cả. Dù làm gì đi nữa, cả hai chúng tôi đều có một niềm đam mê mãnh liệt với cuộc sống", siêu mẫu 8X chia sẻ với Us Weekly hồi 2025

Alessandra Ambrosio sinh năm 1981 tại Brazil, cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 tuổi rồi nhanh chóng vươn mình trở thành chân dài đắt giá của làng mẫu quốc tế. Người đẹp là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí hàng đầu làng mốt, hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn: Prada, Chanel, Givenchy, Dior, Ralph Lauren, Armani… Thời đỉnh cao, Ambrosio được Forbes đưa vào danh sách những siêu mẫu kiếm được tiền nhiều nhất làng thời trang (2006, 2007, 2011…) với việc "bỏ túi" hàng triệu USD mỗi năm

Mỹ nhân Brazil được biết đến nhiều nhất nhờ tham gia show diễn nội y đình đám của Victoria's Secret từ năm 2004 đến 2017. Đến năm 2024, "thiên thần nội y" này gây chú ý khi tái xuất trong show diễn đình đám của thương hiệu. Người đẹp cũng một lần nữa đeo cánh thiên thần trình diễn trong mùa Victoria's Secret 2025, gây ấn tượng với những màn sải bước rực lửa trên sân khấu

Tin liên quan

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025

Victoria's Secret Fashion Show 2025 trở lại với màn sải bước đầy nóng bỏng của loạt "thiên thần nội y": Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel… Trong khi đó, Jasmine Tookes gây 'choáng' với màn khoe bụng bầu táo bạo.

Khám phá thêm chủ đề

Alessandra Ambrosio thiên thần nội y Brazil Siêu mẫu
