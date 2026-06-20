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Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc quyến rũ của Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 46

Thạch Anh
Thạch Anh
Góp mặt tại sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương gây chú ý bởi sắc vóc gợi cảm khi đảm nhận vai trò trình diễn cho bộ sưu tập của Lê Minh Ngọc.

Đêm thứ 2 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week diễn ra tại TP.HCM, với sự tham gia của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, thương hiệu CEM của Lê Minh Ngọc, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, nhà thiết kế Park Jong Chul…

Hồ Quỳnh Hương, Hương Giang khoe sắc trên sàn diễn

Trong đó, Lê Minh Ngọc mang đến bộ sưu tập Awakened Glow, kể câu chuyện về sự chuyển động của ánh sáng và hành trình đánh thức vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ hiện đại. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được lựa chọn là hình ảnh đại diện cho tinh thần bộ sưu tập: một người phụ nữ thành công, độc lập, luôn giữ vững bản sắc riêng và theo đuổi những giá trị bền vững.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khoe nhan sắc rạng rỡ trong phần mở màn của bộ sưu tập Awakened Glow

Ảnh: BTC

Nhan sắc của giọng ca Anh ở tuổi 46 khiến nhiều người xuýt xoa

Ảnh: BTC

Trong vai trò “nàng thơ” của bộ sưu tập, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xuất hiện trong chiếc váy ngắn khoe vóc dáng chuẩn ở tuổi 46. Cô khoe giọng hát nội lực, kết hợp ăn ý với vũ đoàn trong sự cổ vũ của mọi người. Tiếp nối phần mở màn là sự xuất hiện của dàn người mẫu như Thùy Dương, Kim Nhung, Mai Hoa, Vũ Mỹ Ngân… trong các thiết kế đa dạng từ đầm dạ tiệc ôm sát, váy tua rua mềm mại cho đến những trang phục cắt xẻ độc đáo.

Dàn người mẫu khoe sắc trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Ảnh: BTC

Hoa hậu Hương Giang tất bật với các dự án sau thành tích á hậu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phiên bản All star

Ảnh: BTC

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong vai trò vedette với thiết kế đỏ rực nổi bật, trở thành điểm nhấn của bộ sưu tập Awakened Glow. Thiết kế được dựng phom cầu kỳ trên nền voan xếp ly mềm mại, kết hợp phần cổ chữ V sâu và chi tiết nhấn eo giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát của nàng hậu. Với sự tự tin của mình, người đẹp chuyển giới góp phần truyền tải thông điệp của bộ sưu tập: Vẻ đẹp không đến từ sự phô trương mà được hình thành từ khí chất, bản lĩnh và phong cách cá nhân.

Ngọc Châu và Khánh Vân hội ngộ trên sàn diễn, đảm nhận vai trò mở màn và kết màn cho bộ sưu tập của Đặng Trọng Minh Châu

Ảnh: BTC

Bà Trang Lê trao hoa cho nhà thiết kế Park Jong Chul. Lấy cảm hứng từ những họa tiết và phom dáng đặc trưng của Hanbok, nhà thiết kế đã khéo léo hiện đại hóa các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại

Ảnh: BTC

Lần đầu tiên góp mặt tại sàn diễn thời trang danh giá này, nhà thiết kế Thanawut Thanasarnvimon đã mang đến bộ sưu tập Agenda To Aloha - câu chuyện thời trang đầy cảm xúc về sự thư thái, tự do của một kỳ nghỉ nhiệt đới

Ảnh: BTC

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