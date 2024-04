Sắc vóc quyến rũ của 'Nàng Kim Sam Soon' Kim Sun Ah ở tuổi 51

Nữ hoàng mặt nạ là bộ phim truyền hình gần đây nhất mà Kim Sun Ah tham gia. Với chủ đề báo thù, tác phẩm xoay quanh Do Jae Yi (Kim Sun Ah đóng), Go Yoo Na (Oh Yoon Ah), Joo Yoo Jung (Shin Eun Jung) và Yoon Hae Mi (Yoo Sun). Họ từng là những người bạn thân nhưng vì vướng vào một vụ án mạng mà ba người trong số họ quyết định phản bội người còn lại. Mười năm sau, người bạn thứ tư đó trở lại và âm mưu vạch trần bộ mặt thật của ba kẻ từng phản bội, khiến cô trở thành thủ phạm. Khi tất cả gặp lại nhau một lần nữa, họ lộ ra khuôn mặt thật đã bị che giấu quá lâu sau chiếc mặt nạ