Sắc vóc trẻ trung, quyến rũ của diễn viên Hoài An ở tuổi ngoài 50

Hoài An là gương mặt quen thuộc của thị trường phim truyền hình phía nam. Cô từng tham gia nhiều dự án và được khán giả yêu mến bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Nữ diễn viên không ngại thử sức ở những vai chính diện cho đến phản diện trong các phim Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình, Chiếc vòng ngọc bích…

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Hoài An để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các vai diễn có số phận bi kịch, đau thương. Ngoài khả năng diễn xuất tốt, diễn viên sinh năm 1974 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 52.

Cuộc sống của Hoài An ở tuổi 52

Thời gian qua, Hoài An được chú ý với vẻ ngoài tươi trẻ, vóc dáng săn chắc qua nhiều bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ diễn viên cho biết cô đã giảm được 10 kg trong 8 tháng, song không có bí quyết đặc biệt. “Tôi chỉ tập thể dục và ăn kiêng thôi”, cô nói

ẢNH: FBNV

Theo Hoài An, việc giữ dáng của cô không quá cực đoan nhưng đòi hỏi sự kỷ luật lâu dài. Cô đã hạn chế tinh bột, thức ăn dầu mỡ từ nhiều năm nay và không ăn khuya. Bên cạnh chế độ ăn uống, nữ diễn viên 7X cũng dành thời gian tập thể dục đều đặn mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe và làn da

ẢNH: FBNV

Diễn viên Chiếc vòng ngọc bích cho biết từng nghỉ quay phim khoảng 8 tháng để điều trị da do tình trạng lão hóa sau nhiều năm đi nắng, quay phim liên tục. Trong quãng thời gian đó, nữ diễn viên kết hợp ăn uống điều độ và tập luyện, từ đó cân nặng giảm dần một cách tự nhiên

ẢNH: FBNV

Nhờ tập thể dục, ăn kiêng giúp Hoài An giảm mỡ, cơ thể cũng săn chắc và rạng rỡ hơn. Cô thường mặc đồ phong cách trẻ trung để "ăn gian" tuổi ẢNH: FBNV

Trước những tin đồn thất thiệt xoay quanh đời tư, diễn viên Hoài An tỏ ra khá bình thản. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không để tâm nhiều đến những lời đồn đoán trên mạng xã hội. “Ai thương mình thì vẫn thương, còn người không thích thì mình giải thích thế nào cũng vậy”, cô chia sẻ

ẢNH: FBNV

Với Hoài An, sự thấu hiểu từ gia đình, bạn bè và những người thân cận mới là điều quan trọng. Nữ diễn viên Người đẹp Tây Đô nói thêm, tính cách của mình vốn nhí nhảnh, rộn ràng từ trước đến nay, không phải vì lớn tuổi mà “đổi nết” hay cố tình làm mới hình ảnh ẢNH: FBNV

Ở giai đoạn hiện tại, Hoài An nói cô ưu tiên sức khỏe, gia đình và sự ổn định trong công việc, thay vì quan tâm đến những ồn ào bên ngoài ẢNH: FBNV

Sau thời gian tạm nghỉ để điều trị da, Hoài An đã quay trở lại phim trường. Cô cho biết mình vừa tham gia một số dự án truyền hình và sẽ quay liên tục đến qua tết. Tuy nhiên, khác với trước đây, nữ diễn viên không còn nhận nhiều phim cùng lúc mà chủ động giảm tải để có thời gian chăm sóc mẹ và giữ sức khỏe

ẢNH: FBNV

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hoài An nói cô cảm thấy hài lòng vì không có nhu cầu vật chất cao. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Nhà cửa tôi có rồi, xe cũng góp xong, không bị áp lực kinh tế nhiều. Giờ mỗi tháng tôi cố gắng kiếm tiền đủ lo cho mẹ, đi quay cho vui, gặp gỡ mọi người là đủ. Tôi sống theo mức chi phí của mình kiếm được chứ không phải quá xa hoa, chạy theo hàng hiệu. Con trai tôi giờ cũng đi làm, tự kiếm tiền lo cho bản thân được rồi nên cũng nhẹ gánh hơn nhiều"

ẢNH: FBNV