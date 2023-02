Sắc vóc xinh đẹp, nóng bỏng của người đẹp vừa đăng quang Miss Charm 2023

Trước câu hỏi quyết định ngôi vị hoa hậu: “Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?”, Luma Russo trả lời với phong thái điềm tĩnh, tự tin: “Nếu tôi phải tóm gọn điều đó trong một từ, tôi chọn: tự do. Tự do đến nơi bạn muốn, tự do trở thành người phụ nữ bạn muốn, tự do làm điều bạn muốn và theo đuổi ước mơ của bản thân. Tự do để có thể đạt được những kiến thức không chỉ về học thuật mà còn là kiến thức về văn hoá, trí tuệ cảm xúc, có thể chạm đến sự hoàn thiện trong tiềm năng của bản thân"