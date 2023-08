Sách mới hé lộ Tổng thống Biden cảm thấy 'mệt mỏi' vì tuổi tác

Cuốn sách nói trên có tựa đề "The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future (tạm dịch: Chính trị gia cuối cùng: Bên trong Nhà Trắng của ông Joe Biden và cuộc đấu tranh vì tương lai nước Mỹ), do tác giả Franklin Foer viết.

"Tuổi cao là một trở ngại, lấy đi của ông nguồn năng lượng để tạo nên hiện diện mạnh mẽ trước công chúng hay khả năng dễ dàng gợi lại một cái tên", ông Foer viết về Tổng thống Biden (81 tuổi) trong cuốn sách mới, theo tờ The Guadian ngày 29.8.

"Thật đáng ngạc nhiên khi ông tham gia rất ít cuộc họp buổi sáng hoặc chủ trì quá ít sự kiện công chúng trước 10 giờ sáng. Diện mạo trước công chúng của ông phản ánh sự suy giảm thể chất và trí tuệ theo thời gian mà không một loại thuốc hay chế độ tập luyện nào có thể cưỡng lại được... Trong những trao đổi riêng tư, ông Biden thỉnh thoảng cũng thừa nhận rằng mình cảm thấy mệt mỏi", ông Foer viết.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 30.8 Reuters

Tác giả Foer không trích dẫn nguồn cho sự thừa nhận trên được cho là của ông Biden, nhưng cuốn sách mới của ông được viết dựa trên "khả năng tiếp cận tuyệt vời với nhóm cố vấn thân cận đã ở bên cạnh ông Biden trong nhiều thập niên", theo nhà xuất bản Penguin Random. Cuốn sách mới này sẽ được xuất bản ở Mỹ vào tuần tới.



Cuốn sách mới được xuất bản trong bối cảnh tuổi tác của ông Biden liên tục được chú ý kể từ ông bước vào cuộc đua đối đầu với ông Donald Trump vào năm 2020. Ở tuổi 77, ông Biden đã đánh bại ông Trump và trở thành tổng thống lớn tuổi nhất từng đắc cử ở Mỹ. Nếu ông Biden tái đắc cử vào Nhà Trắng vào năm tới và tiếp tục hoàn tất nhiệm kỳ 4 năm sau đó, ông sẽ ở tuổi 87 khi mãn nhiệm.

Các cuộc thăm dò dư luận lâu nay đã cho thấy mối lo ngại về tuổi tác của ông Biden trong các cử tri thuộc đảng Dân chủ. Trong tuần này, cuộc thăm dò của Hãng tin AP và Trung tâm Quan hệ công chúng Norc cho thấy 77% số người được hỏi (89% đảng viên đảng Cộng hòa và 69% đảng viên đảng Dân chủ) cho rằng ông Biden đã cao tuổi đến mức không thể nắm quyền được nữa nếu tái đắc cử.

Tác giả Foer, cựu biên tập viên của tạp chí New Republic, không né tránh vấn đề tuổi tác của ông Biden. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh rằng kinh nghiệm chính trị dày dặn của ông Biden, đã giành được ghế Thượng viện Mỹ tại bang Delaware vào năm 1972, làm chủ tịch ủy ban tư pháp và đối ngoại thượng viện, và làm phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama từ năm 2009-2017, đã mang lại cho ông những sức mạnh hiếm có ở Nhà Trắng, theo The Guardian.