Ảnh trại giam của ông Trump gây sốt, Tổng thống Biden cũng lên tiếng

Ảnh chân dung chụp tại trại giam (mugshot) cho thấy ông Trump đeo cà vạt đỏ với mái tóc lấp lánh và vẻ mặt cau có lạnh lùng. Việc chụp ảnh được thực hiện khi cựu tổng thống trình diện tại trại giam ở bang Georgia của Mỹ hôm 24.8, sau khi ông bị truy tố hình sự với 13 cáo buộc trọng tội trong vụ án liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang này.

Đây lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống bị chụp hình, lăn tay tại trại giam. Bình luận về bức ảnh của người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden ngày 25.8 nói rằng ông Trump trông có vẻ "đẹp trai", theo Reuters.

Lực lượng ủng hộ và các quản lý chiến dịch tranh cử đã nhanh chóng khai thác hình ảnh ông Trump tại trại giam, trong khi bản thân ông tuyên bố rằng những cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị.

Áo phông và mũ in ảnh trại giam của ông Trump tại Los Angeles (Mỹ) REUTERS

Ủy ban gây quỹ Save America của ông Trump đang rao bán áo phông (giá 34 USD), giá để đồ uống (15 USD 2 cái) và cốc cà phê (25 USD), tất cả đều in ảnh trại giam của ông Trump cùng dòng chữ "Không bao giờ đầu hàng!". Con trai ông Trump, Donald Jr., đang tiếp thị áo phông (29,99 USD) và áp phích (19,99 USD) in bức ảnh đó cùng dòng chữ "Trả tự do cho Trump".

Trong khi đó, Dự án Lincoln, một nhóm chống Trump nổi tiếng do một số thành viên đảng Cộng hòa thành lập, đang bán ly thủy tinh (55 USD 6 chiếc) có in ảnh trại giam của ông Trump cùng dòng chữ "FAFO" (một khẩu hiệu của những người chỉ trích ông Trump). Etsy, trang web bán hàng thủ công, có hàng chục sản phẩm châm biếm, bao gồm cả sản phẩm nhái lại áo phông show diễn của ca sĩ Taylor Swift.

Ở Los Angeles (bang California, Mỹ), một cửa hàng áo phông không liên kết với bất kỳ chiến dịch nào đã bắt đầu bán những chiếc áo có in ảnh "mugshot" ông Trump vào chiều 25.8.

"Tôi nghĩ đó là chủ nghĩa tiêu dùng rất kinh điển ở xứ sở này. Này, đó là Trump đấy. Ông ấy bán tất cả mọi thứ, vậy tại sao không có áo phông?", một người mua hàng tên CJ Butler đến từ Atlanta (bang Georgia) nói với Reuters.

Một số chiến lược gia chính trị dự đoán rằng bức ảnh có thể là nguồn gây quỹ khổng lồ cho ông Trump, người đang tìm cách quay lại Nhà Trắng thông qua cuộc bầu cử năm sau tại Mỹ.

Ông Trump trong nhiều tháng đã tìm cách tận dụng các cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông để thu hút sự ủng hộ, bắt đầu với bản cáo trạng đầu tiên ở New York. Các nhóm gây quỹ của ông cho biết đã đầu tư hơn 98 triệu USD vào hoạt động kinh doanh hàng hóa kể từ năm 2015, mua các mặt hàng như miếng dán sau xe, áo hoodie và cốc cà phê để bán.

Tuy nhiên, việc chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể có những quyền hợp pháp nào đối với việc sử dụng ảnh trại giam của ông vẫn chưa rõ ràng. Ảnh mugshot do tòa án liên bang Mỹ chụp thường thuộc sở hữu toàn dân, mặc dù chính sách của bang Georgia có thể khác.

Nhiều tiểu bang của Mỹ có luật về "quyền công khai" nhằm ngăn chặn việc sử dụng hình ảnh của một người trong thương mại mà không có sự cho phép của họ. Luật thương hiệu liên bang cũng cấm quảng cáo và xác nhận sai sự thật, đồng thời ông Trump cũng có thể khởi kiện theo các luật khác của bang.