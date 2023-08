Cựu Tổng thống Trump đến trại giam

Đoàn xe chở ông Trump đã đến trại giam SWB

Chuyên cơ của cựu Tổng thống Trump đã đáp xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta (bang Geogia, Mỹ) vào sáng 25.8 (giờ Việt Nam). Trong trang phục vest xanh đậm, thắt cà vạt đỏ, ông Trump rời khỏi máy bay và giơ ngón tay cái trước các phóng viên cùng người ủng hộ.



Sau đó, ông Trump đến trình diện tại trại giam của hạt Fulton với các cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tại bang Georgia năm 2020.

Theo hồ sơ ghi chép tại trại giam, ông Trump cao 1,92m, nặng 97,5 kg, đặc điểm nhận dạng là tóc vàng, mắt xanh.

Quá trình trình diện tại trại giam được diễn ra nhanh chóng vì ông Trump và đội ngũ luật sư đã dàn xếp xong thỏa thuận cho phép ông tại ngoại. Ông đồng ý nộp 200.000 USD tiền tại ngoại và đồng ý với các điều kiện khác, bao gồm không sử dụng mạng xã hội để tấn công những người cùng bị truy tố trong đợt này hoặc nhân chứng tại tòa.



Đây là lần thứ tư trong năm nay cựu Tổng thống Mỹ đối mặt truy tố hình sự.

An ninh được thắt chặt tại trại giam hạt Fulton REUTERS

An ninh đã được thắt chặt trước trại giam hạt Fulton vào thời điểm ông Trump đến đây.

Hơn 10 cơ quan của thành phố Atlanta đã tham gia nỗ lực gìn giữ an ninh, theo Đài CNN. Các đơn vị cảnh khuyển rà soát bom mìn được triển khai và phía cảnh sát điều động các thiết bị bay không người lái xung quanh trại giam.

Bên ngoài khu vực trại giam nơi ông Trump đến trình diện REUTERS

Một nguồn tin từ cảnh sát so sánh quy mô an ninh trong vụ ông Trump trình diện ở trại giam với cấp độ an ninh thường chỉ thấy ở các sự kiện Super Bowl của Mỹ.



Atlanta đã tổ chức 3 sự kiện Super Bowl, lần gần đây nhất là vào năm 2019.