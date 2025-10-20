Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/10/2025 10:27 GMT+7

Khoảng 25 bức ảnh độc đáo của một bác sĩ hải quân người Hungary Bozoky Dezso từng chụp về 'Hòn ngọc Viễn Đông' Sài Gòn vào những năm đầu thế kỷ 20, cách đây hơn một thế kỷ, vừa được giới thiệu đến công chúng.

Chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hunggary Kover Laszlo, ngày 19.10 tại Bảo tàng TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Những bức ảnh của Bozoky Dezso - bác sĩ hải quân Hungary vào những năm đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam, giới thiệu khoảng 25 ảnh của bác sĩ hải quân người Hungary Bozoky Dezso chụp vào những năm đầu thế kỷ 20 tại Sài Gòn (Việt Nam).

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 1.

Đường Catinat chụp năm 1909 (nay là Đồng Khởi)

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 2.

Tòa thị chính Sài Gòn chụp năm 1909 (nay là trụ sở UBND TP.HCM)

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 3.

Nhà hát Sài Gòn (nay là Nhà hát TP.HCM)

Ảnh: Bozoky Dezso

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến Việt Nam là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hunggar đặc biệt trong bối cảnh hai nước long trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Vì vậy, theo Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên: "Triển lãm Những bức ảnh của Bozoky Dezso - bác sĩ hải quân Hungary vào những năm đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với ký ức lịch sử và di sản văn hóa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới cho các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người dân hai nước cùng nhau chia sẻ, tạo thêm cảm hứng sáng tác trong nghệ thuật".

Xúc động ngắm Sài Gòn xưa cách đây hơn 100 năm

Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM Lehocz Gabor cho biết: "Năm 1909, bác sĩ hải quân Hungary Bozoky Dezso đã mang về Hungary một phần của ký ức Sài Gòn qua hình ảnh và những câu chuyện đằng sau những bức anh. Hơn một thế kỷ sau, hôm nay chúng tôi mang phần ký ức ấy trở lại Việt Nam. Bởi vì đó là lịch sử của các bạn, văn hóa của các bạn, nhưng cũng là di sản chung của chúng ta”.

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 4.

Vườn Bách Thảo vào năm 1909

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 5.

Sông Sài Gòn năm 1909

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 6.

Tàu bè trên sông Sài Gòn (năm 1909)

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 7.

Một đoạn đường Catinat chụp năm 1909

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 8.

Chùa ở Chợ Lớn

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 9.

Sông Arroyo nay là kênh Bến Nghé/kênh Tàu Hủ

Ảnh: Bozoky Dezso

Sài Gòn 'Hòn ngọc Viễn Đông' cách nay một thế kỷ qua bộ ảnh mới công bố- Ảnh 10.

Kiệu đám tang ở Sài Gòn năm 1909

Ảnh: Bozoky Dezso

Đến với triển lãm, người xem chợt thấy bồi hồi, xúc động khi tận mắt được nhìn ngắm một Sài Gòn xưa - cách đây hơn 100 năm, nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông - dùng để chỉ Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc, với những hình ảnh thanh bình và "dòng sông bến nước con đò" đầy thơ mộng. Đó là Tòa thị chính Sài Gòn chụp năm 1909 (nay là trụ sở UBND TP.HCM), sông Arroyo )nay là kênh Bến Nghé/kênh Tàu Hủ), đường Catinat chụp năm 1909 (nay là đường Đồng Khởi), chùa Phật giáo ở Chợ Lớn hay vườn Bách Thảo vào năm 1909 bình yên, kiệu đám tang ở Sài Gòn năm 1909...

Theo Ban tổ chức, triển lãm ảnh Những bức ảnh của Bozoky Dezso - bác sĩ hải quân Hungary vào những năm đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Bảo tàng TP.HCM đến hết ngày 31.10. 

