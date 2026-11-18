Biểu hiện nhiễm giun rồng có thể nhầm với nốt mụn trên da, mẩn, ngứa có nốt sưng tấy. Phần lớn bệnh nhân có chảy dịch từ nốt sưng và có đầu giun chui ra từ nốt này.

Khi lấy giun rồng, tránh làm đứt, không để phát tán ra môi trường ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN ĐẶNG VĂN NGỮ

Để ngừa mắc bệnh giun rồng, cần đảm bảo ăn chín uống sôi. Thực tế ghi nhận, một số ca bệnh giun rồng đến khám sau khi đã tự nặn kéo ra những đoạn "dây" trắng dài khoảng 15 - 20 cm. Tuy nhiên, một số trường hợp giun không tự chui ra mà chết ở phần dưới da. Vết thương do giun rồng có thể bội nhiễm gây nhiễm trùng máu, uốn ván, có thể gây nhiễm khuẩn khớp. Hiện chưa có phương pháp xét nghiệm để phát hiện mắc giun rồng trước khi có triệu chứng. Hầu hết ca giun rồng được phát hiện khi thấy giun chui ra khỏi cơ thể người. Bệnh cũng chưa có thuốc đặc trị.

Người bệnh không tự ý sử dụng thuốc, không chích để lấy giun ra khỏi cơ thể, tránh làm đứt giun. Khi bị đứt, giun sẽ phát tán khiến ấu trùng và chất độc trong thân giun giải phóng theo đường đi của giun cái, làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Khi lấy giun ra khỏi cơ thể, người bệnh cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh, nên thực hiện tại cơ sở y tế.