Việt Nam nghiên cứu về loài giun rồng mới ghi nhận

Tỷ lệ nhiễm bệnh giun truyền qua đất khoảng 30%

Hội nghị khoa học toàn quốc về ký sinh trùng lần thứ 51 do NIMPE tổ chức hôm qua 1.4 tại Hà Nội, cập nhật kiến thức, công tác đào tạo nhân lực cho chuyên ngành này.

NIMPE đã có các hoạt động phòng chống côn trùng truyền bệnh sang người như sốt mò, bọ xít hút máu; bệnh rickettsia do ve, kiến ba khoang; dịch hạch do bọ chét; rận; bệnh do muỗi cát; bệnh viêm não Nhật Bản do muỗi Culex, ruồi vàng tấn công người…

Với các bệnh do ký sinh trùng, Viện trưởng NIMPE đánh giá VN có điều kiện khí hậu, tập quán sinh hoạt và vệ sinh môi trường rất thuận lợi cho sự phát triển và lây nhiễm. Ví dụ, bệnh giun truyền qua đất, tỷ lệ nhiễm cả nước khoảng 30%; ngoài ra ghi nhận các bệnh sán lá gan nhỏ, sán lá gan lớn, bệnh giun sán truyền từ động vật sang người…