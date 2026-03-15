Sai lầm phổ biến khi dùng sạc dự phòng có thể âm thầm làm hại pin

Sạc dự phòng là một giải pháp tiện lợi giúp đảm bảo các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng hay tai nghe của người dùng luôn được nạp năng lượng. Tuy nhiên, không phải tất cả sạc dự phòng đều có khả năng tách biệt quá trình sạc và xả pin, đặc biệt thường xảy ra với các sạc dự phòng giá rẻ.

Tốt nhất hãy tránh xa thói quen vừa sử dụng điện thoại khi đang sạc pin từ sạc dự phòng ẢNH: UNPLASH

Khi người dùng vừa sạc thiết bị vừa xả pin của sạc dự phòng có thể tạo ra nhiệt lượng dư thừa, làm giảm tuổi thọ của pin lithium-ion. Nhiệt độ cao cũng là lý do chính mà người dùng không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Cách sử dụng sạc dự phòng an toàn

Hiện nay, một số sạc dự phòng có tính năng tự động tắt các cổng khi sạc để ngăn ngừa tình trạng tạo ra nhiệt dư thừa trong quá trình sạc. Để biết sạc dự phòng có tính năng này hay không, người dùng hãy kiểm tra các thông số kỹ thuật và chú ý đến chức năng mà nó hỗ trợ như passthrough (sạc xuyên suốt), simultaneous charging, hoặc charge through. Nếu không, tốt hơn hết hãy ngắt sử dụng thiết bị và để tập trung vào việc sạc bằng sạc dự phòng một cách an toàn.

Nhiều sạc dự phòng giá rẻ hiện nay cũng có thể hỗ trợ tính năng các tính năng sạc xuyên suốt, vốn được thiết kế nhằm mục đích cho phép dòng điện đi từ ổ cắm đến cả thiết bị và pin mà không qua pin trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi có tính năng sạc xuyên suốt, cả hai thiết bị sẽ sạc chậm hơn do chip điều khiển chia sẻ dòng điện.

Mặc dù tính năng sạc xuyên suốt giúp giảm thiểu nhiệt nhưng vẫn có nguy cơ nhiệt lượng dư thừa làm giảm tuổi thọ pin, đặc biệt khi pin đạt trên 80% dung lượng. Do đó, hãy hạn chế sử dụng tính năng này và dừng lại khi pin dự phòng đạt 80%. Bên cạnh đó, hãy sử dụng cáp chất lượng cao và đảm bảo sạc dự phòng được thông gió tốt để ngăn ngừa tích tụ nhiệt.