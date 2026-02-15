Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sạc nhanh ảnh hưởng tuổi thọ pin ra sao?

Kiến Văn
Kiến Văn
15/02/2026 09:58 GMT+7

Sạc nhanh đã trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng trong cuộc đua trên thị trường smartphone hiện nay.

Các thương hiệu như Xiaomi và OPPO tự hào với công nghệ sạc nhanh lên tới 200W, thậm chí 240W, cho phép người dùng sạc đầy pin chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tốc độ sạc siêu nhanh có ảnh hưởng đến độ bền của pin so với các công nghệ sạc vừa phải như 65W hay không?

Pin smartphone và cuộc đánh đổi phía sau cuộc đua sạc nhanh - Ảnh 1.

Sạc nhanh ngày càng phổ biến trong thế giới smartphone

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Sự suy giảm hiệu năng pin

Tuổi thọ chu kỳ sạc pin là thước đo quan trọng cho sự hao mòn lâu dài. Theo tiêu chuẩn ngành, pin được xem là vẫn còn tốt khi giữ lại 80% dung lượng sau 800 chu kỳ sạc, nhưng công nghệ sạc công suất cao có thể làm thay đổi điều này.

Các thiết bị sử dụng sạc 65W thường có xu hướng giữ lại khoảng 91% dung lượng ban đầu sau 800 chu kỳ, mang lại hiệu suất ổn định và tuổi thọ pin dài hơn. Ngược lại, pin của những điện thoại hỗ trợ sạc 200W có thể giảm xuống còn 80% dung lượng chỉ sau 800 chu kỳ.

Sự khác biệt giữa dung lượng pin còn 80% và 91% không chỉ là con số. Khi pin còn 80%, người dùng sẽ cảm thấy thời gian sử dụng màn hình ngắn hơn và phải sạc thường xuyên. Trong khi đó, pin còn 91% vẫn duy trì cảm giác "mới", cho thời gian sử dụng lâu hơn và hiệu suất ổn định.

Điều gì khiến sạc nhanh ảnh hưởng tuổi thọ pin

Các chuyên gia cho biết, sạc nhanh có thể gây hại cho tuổi thọ pin do các yếu tố như nhiệt độ và áp lực. Sạc siêu nhanh tạo ra nhiều nhiệt hơn, làm tăng tốc độ lão hóa pin. Hơn nữa, việc nạp dòng điện cao có thể gây áp lực lên các tế bào lithium-ion, dẫn đến suy giảm dung lượng nhanh hơn. Mặc dù các công nghệ làm mát hiện đại giúp giảm thiểu tác động này, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn.

Pin smartphone và cuộc đánh đổi phía sau cuộc đua sạc nhanh - Ảnh 2.

Có nhiều giải pháp sạc nhanh khác nhau, có thể lên đến 240W

ẢNH: CNET

Có nên tránh sạc nhanh?

Trong thực tế, sạc siêu nhanh không hoàn toàn là một điều xấu mà thậm chí rất tiện lợi cho những người có lối sống bận rộn. Tuy nhiên, để bảo vệ tuổi thọ pin, người dùng nên cân nhắc sử dụng chế độ sạc tiêu chuẩn (30-65W) cho việc sạc qua đêm hoặc khi không cần gấp. Chỉ nên sử dụng sạc nhanh khi thực sự cần thiết và tránh sạc trong môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Nhìn chung, sạc nhanh mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng có những tác động nhất định đến tuổi thọ pin, vì vậy người dùng cần cân nhắc giữa sự tiện lợi và độ bền của thiết bị.

Khám phá thêm chủ đề

sạc nhanh smartphone tuổi thọ pin Xiaomi Oppo
Bình luận (0)

