Sai lầm phổ biến khi mua Smart TV khiến nhiều người hối hận

Kích thước, công nghệ màn hình, thương hiệu và giá cả là những điều hiển nhiên được chú ý đối với Smart TV. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng thường bị người dùng bỏ qua khi mua sắm là các cổng HDMI.

ẢNH: TOM'S GUIDE

Tất cả Smart TV hiện nay đều có cổng HDMI, nhưng không phải tất cả các cổng này đều giống nhau. Một số được trang bị cả cổng HDMI 2.0 và HDMI 2.1, trong khi một số khác chỉ có cổng HDMI 2.1. Nếu mua TV chỉ có một cổng HDMI 2.1 hoặc không có cổng này, người dùng có thể sẽ hối hận trong tương lai.

Tầm quan trọng của HDMI 2.1

Chuẩn HDMI đã phát triển đáng kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2002, với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 1.080p. Ra mắt năm 2017, HDMI 2.1 hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét lên đến 120 Hz và mở khóa nhiều tính năng hiện đại như Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), eARC (Enhanced Audio Return Channel) và Dynamic HDR (cho các định dạng như Dolby Vision và HDR10+).

Nếu muốn trải nghiệm hình ảnh và âm thanh tốt nhất, HDMI 2.1 là lựa chọn lý tưởng. Nếu mua Smart TV chỉ có một cổng HDMI 2.1, thường được kết nối với eARC, trong khi các cổng còn lại là HDMI 2.0 sẽ khiến người dùng phải thường xuyên cắm rút cáp khi kết nối nhiều thiết bị như PS5, Xbox Series X, Switch 2 hoặc loa soundbar.

Lưu ý khi mua Smart TV

Khi mua Smart TV mới, lựa chọn lý tưởng nhất là chọn chiếc có 4 cổng HDMI 2.1 nhằm giúp người dùng không phải lo lắng về việc kết nối thiết bị vào đúng cổng. Tuy nhiên, các mẫu TV này thường chỉ có ở phân khúc cao cấp, như dòng LG C5 và G5 OLED hay các mẫu Samsung S95C, S90C và S90F OLED, với giá trên 25 triệu đồng.

Nếu ngân sách hạn chế, hãy tìm Smart TV có ít nhất hai cổng HDMI 2.1. Nhiều mẫu như dòng Hisense U6 và TCL QM6K sử dụng công nghệ Mini-LED và đáp ứng yêu cầu này. Nếu cần thêm cổng HDMI 2.1, người dùng thể sử dụng bộ chuyển đổi HDMI để mở rộng số lượng cổng.

Tóm lại, khi mua Smart TV mới, tốt hơn hết người dùng đừng bỏ qua khả năng của các cổng HDMI. Việc có ít nhất hai cổng HDMI 2.1 sẽ giúp người dùng kết nối nhiều thiết bị mà không gặp rắc rối, đồng thời đảm bảo chất lượng hình ảnh và các tính năng tốt nhất cho trải nghiệm giải trí của bản thân.