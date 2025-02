Sai lầm phổ biến khi uống nước có thể gây hại sức khỏe của bạn

Tiến sĩ Patrick Carter, Giám đốc Y khoa cấp cao của Prime IV Hydration & Wellness (Mỹ), cho hay việc uống nước rất quan trọng, đặc biệt là khi con người già đi sau tuổi 50. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn duy trì thói quen sai lầm về việc cung cấp nước hay chất lỏng liên quan cho cơ thể, theo Eat This, Not That.

Đợi khát mới uống, uống nhiều nhưng thiếu hụt điện giải

Khi chúng ta già đi, cơ chế khát của chúng ta trở nên kém nhạy cảm hơn, nghĩa là người lớn tuổi có thể không cảm thấy khát cho tới khi họ chính thức bị mất nước. Điều này sẽ dẫn đến các biến chứng như chóng mặt, mệt mỏi hoặc thậm chí là té ngã.

Uống nước đúng cách rất quan trọng Ảnh: AI

Để giải tỏa cơn khát, người ta có xu hướng uống thật nhiều nước. Tuy nhiên, nước lọc thường không cung cấp đủ khoáng chất để duy trì sự cân bằng điện giải thích hợp, thậm chí còn làm loãng chất điện giải, gây ra các triệu chứng như chuột rút cơ, buồn nôn, lú lẫn và xảy ra co giật, tử vong trong trường hợp nghiêm trọng.

Tiến sĩ Patrick Carter khuyên rằng nên kết hợp đồ uống giàu chất điện giải như nước dừa hoặc hỗn hợp nước ít đường, cân bằng lượng nước uống với natri, kali và magie. Liệu pháp truyền tĩnh mạch cung cấp giải pháp hữu hiệu cho những người cần bổ sung chất điện giải nhanh chóng sau thời gian mất nước kéo dài.

Phụ thuộc vào caffeine, dễ dàng bỏ qua việc uống đủ nước

Nhiều người thường bắt đầu buổi sáng bằng việc uống cà phê hoặc ăn sáng thay vì một cốc nước. Đây là thói quen sai lầm. Qua đêm, cơ thể bị mất nước, dẫn đến tình trạng uể oải và chậm chạp vào buổi sáng. Caffeine là chất lợi tiểu, có thể làm tình trạng mất nước trầm trọng hơn.

Nên uống cà phê ở mức 1-2 cốc mỗi ngày và uống một lượng nước tương đương sau đó, tiến sĩ Patrick Carter khuyên.

Một điều nữa ít ai chú ý là tránh uống nước nhiều vào ban đêm, chỉ nên uống từng ngụm nhỏ vào buổi tối khi thấy khát thay vì uống một cốc đầy, nếu không sẽ tiểu đêm, mất ngủ.

Ngoài ra, nhiều người tập thể dục làm tăng tình trạng mất nước qua mồ hôi, cần bổ sung 8-16 ounce nước (0,23 - 0,47 lít) cho mỗi 30 phút vận động liên tục.

Khi thực hiện các chuyến bay dài hoặc các chuyến đi đường dài cũng có thể khiến cơ thể mất nước. Máy bay được giữ ở độ ẩm rất thấp càng gây mất nước nhiều hơn, dẫn đến tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là làm đặc máu, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tiến sĩ Patrick Carter cho rằng các triệu chứng như da khô, nước tiểu sẫm màu hoặc chuột rút cơ thường không được chú ý, nhưng đây là dấu hiệu của việc cơ thể mất nước. Chúng ta phải theo dõi cơ thể, kiểm tra màu nước tiểu để đánh giá mức độ hydrat hóa (màu vàng nhạt là lý tưởng), đồng thời dưỡng ẩm da từ bên ngoài.