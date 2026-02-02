Sai lầm thường gặp khi sạc điện thoại trong ô tô

Việc sạc điện thoại trong ô tô có thể hữu ích, nhưng nếu đây là thói quen hằng ngày, người dùng có thể đang gây hại cho pin điện thoại của mình mà không hay biết.

Nên hạn chế sạc điện thoại trong ô tô ẢNH: Motorist Thailand

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở phương pháp sạc bởi hầu hết các cổng USB trên ô tô không được thiết kế để sạc nhanh hoặc ổn định, với công suất cung cấp thường thấp hơn mức khuyến nghị của nhà sản xuất.

Kết quả là quá trình sạc chậm và chu kỳ sạc không hoàn chỉnh. Mặc dù một hoặc hai lần sạc không hoàn chỉnh không gây ra vấn đề lớn, nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, tuổi thọ pin của điện thoại sẽ bị giảm sút.

Một số lưu ý khi sạc điện thoại trong ô tô

Ngoài ra, một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là sử dụng điện thoại khi đang sạc trong ô tô. Việc để pin sạc đầy 100% cũng là một sai lầm do các ứng dụng như GPS, cuộc gọi rảnh tay và các ứng dụng chạy ngầm có thể làm tăng nhiệt độ thiết bị. Nhiệt độ cao là kẻ thù lớn nhất của pin lithium-ion, khi kết hợp với quá trình sạc không ổn định sẽ làm giảm dung lượng pin điện thoại nhanh chóng.

Hơn nữa, việc sử dụng dây cáp rẻ tiền hoặc đã cũ cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Nhiều tài xế thường để lại dây cáp cũ trong xe không còn đảm bảo khả năng truyền tải điện hiệu quả, buộc điện thoại phải bù đắp, làm tăng áp lực lên các linh kiện bên trong.

Để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên sử dụng tẩu sạc được chứng nhận, hỗ trợ sạc nhanh và có chức năng chống quá tải. Khi có thể, hãy tránh sạc điện thoại đến 100% (lý tưởng là khoảng 80%) khi đang lái xe, tháo ốp lưng ra khỏi điện thoại nếu nhận thấy thiết bị quá nóng.