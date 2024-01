Sai phạm tại Khu dân cư Nọc Nạng: Bắt Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Giá Rai

Ngày 24.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Ngô Văn Hà (57 tuổi, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Giá Rai), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, thuộc H.Giá Rai (nay là P.1, TX.Giá Rai, Bạc Liêu). Đồng thời, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can.

Công an triển khai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Hà CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Giá Rai, với vai trò người đứng đầu đơn vị mời thầu, đại diện chủ đầu tư, Phó chủ tịch Hội đồng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư Nọc Nạng, ông Hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, dẫn đến thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Liên quan vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trần Xuân Hiền (61 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà, địa chỉ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Việt Trung (40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, P.5, TP.Bạc Liêu) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau nhiều năm xây dựng, Khu dân cư Nọc Nạng vẫn còn hoang sơ TRẦN THANH PHONG

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Văn Phượng (66 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Giá Rai); ông Nguyễn Văn Trận (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Giá Rai) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; ông Nguyễn Thanh Lẹ (57 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Giá Rai) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước hơn 45 tỉ đồng. Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu dự án với giá hơn 63 tỉ đồng. Sau đó, công ty xin điều chỉnh quy hoạch, phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, vụ án Khu dân cư Nọc Nạng liên quan đến nhiều tổ chức và cá nhân; trong đó nhiều người là cán bộ có chức vụ ở các cơ quan nhà nước qua các thời kỳ. Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.