Saigon Co.op khởi động chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm

Với chủ đề "30 năm thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân", sự kiện của Saigon Co.op diễn ra trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển của hệ thống bán lẻ gắn bó với hàng triệu gia đình, mà còn góp phần tôn vinh hàng Việt, chính thức khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm và chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Co.op chính thức phát động chiến dịch "30 năm - Cam kết xanh" trên toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu giảm thiểu túi nylon dùng 1 lần, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng. Mở đầu chiến dịch là việc ra mắt túi môi trường phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm, được trao tặng đến khách hàng như lời tri ân, đồng thời kêu gọi chung tay lan tỏa lối sống xanh. Song song đó, các siêu thị đồng loạt bố trí khu vực tự đóng gói, trang bị thùng giấy và các vật dụng thay thế túi nhựa, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn các giải pháp đóng gói thân thiện hơn với môi trường.

Đặc biệt, từ 23.4 đến 13.5, khách hàng thành viên khi sử dụng túi môi trường bất kỳ vào thứ 5 hàng tuần sẽ được tặng 5.000 đồng (tương đương 25 điểm thưởng) vào tài khoản thẻ. Mỗi lượt mua sắm xanh cũng đồng thời góp phần vào dự án cộng đồng nước sạch cùng Saigon Co.op, mang nước sạch đến các vùng hạn mặn, thiếu nước. Song song đó, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng thực phẩm Co.op Food... đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn từ 23.4 đến 13.56 với hơn 10.000 nhu yếu phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm, giúp tối ưu chi tiêu cho người tiêu dùng. Vào cuối tuần, không gian siêu thị trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu. Nổi bật là chương trình "Chọn nhanh giá đúng" trong hai ngày 25 - 26.4, khách hàng có thể tham gia thử thách lựa chọn sản phẩm trong thời gian một bài hát. Hai khách hàng có tổng giá trị giỏ hàng đạt hoặc gần nhất mốc 1 triệu đồng sẽ được tặng toàn bộ sản phẩm đã chọn...

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ: Mỗi sự tin yêu của khách hàng chính là động lực để Co.opmart bền bỉ theo đuổi con đường phục vụ tận tâm. Bước sang tuổi 30 là thời điểm để Co.opmart chuyển mình mạnh mẽ: hiện đại hơn, xanh hơn, nhằm mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục nâng tầm giá trị hàng Việt.



