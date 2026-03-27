Saigon Co.op giảm giá đến 50% hàng thiết yếu tiếp sức bà nội trợ

Mai Phương
27/03/2026 14:28 GMT+7

Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm giá lên đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu.

Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn duy trì ở mức cao theo diễn biến thị trường, khiến không ít gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn cho mỗi lần mua sắm. Nhằm góp phần giảm áp lực chi tiêu, từ ngày 26.3 đến 8.4, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn hệ thống với mức giảm giá lên đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Song song đó, hệ thống chủ động trữ hàng từ sớm, đàm phán giữ giá với nhà cung cấp và tối ưu vận hành, qua đó góp phần ổn định mặt bằng giá trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Nhiều hàng hóa thiết yếu được Saigon Co.op giảm giá

Cụ thể, "Lễ hội giặt xả" với hơn 200 sản phẩm thuộc nhóm giặt xả - tẩy rửa - chăm sóc cá nhân được giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều hình thức ưu đãi như "mua 2 tính tiền 1", quà tặng kèm và nhân 3 số điểm cho khách hàng thành viên. Các chương trình được thiết kế theo hướng hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm có kế hoạch và dự trữ hợp lý, từ đó giảm áp lực chi tiêu trong giai đoạn giá cả còn nhiều biến động. Vào 3 ngày cuối tuần trong thời gian này, nhiều điểm bán còn triển khai ưu đãi theo trị giá hóa đơn. 

Bên cạnh đó, chương trình được mở rộng với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, gia vị, sữa, nước giải khát, bánh kẹo cùng các sản phẩm gia dụng thiết thực, với mức giảm giá lên đến 50%. Việc tập trung vào các nhóm hàng có tần suất mua sắm cao giúp tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của hộ gia đình. Các mặt hàng tươi sống trong chương trình "Đi chợ tiết kiệm - Thịt tươi trứng sạch" cũng được luân phiên giảm giá theo khu vực, mức giảm hơn 30% gồm: cá diêu hồng, hành tím Ấn Độ, khoai tây Đà Lạt, bắp cải tím…

Không chỉ tập trung vào khuyến mãi, Saigon Co.op chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát áp lực tăng giá. Trước khả năng giá xăng dầu tiếp tục biến động, hệ thống đã làm việc với các nhà cung cấp để đàm phán giữ giá, đồng thời lựa chọn các nhóm hàng có khả năng tăng giá cao để đặt trữ trước tại trung tâm phân phối và kho tại các điểm bán.

Theo ước tính, với một gia đình 3 - 4 người, chi phí mua sắm trong khoảng 1 tuần thường dao động từ 600.000 - 800.000 đồng. Khi tận dụng các ưu đãi trong chương trình, số tiền tiết kiệm có thể đạt từ 250.000 - 300.000 đồng mỗi lần đi siêu thị. Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống bán lẻ chủ lực khi chủ động điều tiết nguồn cung, kiểm soát chi phí và giữ ổn định mặt bằng giá, góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Saigon Co.op mang chợ phiên ra Côn Đảo

Ngày 19.3.2026, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã tổ chức "Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo" tại đặc khu Côn Đảo, mang nhiều mặt hàng thiết yếu từ đất liền phục vụ miễn phí hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang sinh sống, công tác trên đảo.

