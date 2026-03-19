Saigon Co.op mang chợ phiên ra Côn Đảo

Nhằm gửi gắm tình cảm sẻ chia từ hậu phương, tiếp thêm động lực cho lực lượng hải quân đang ngày đêm bám biển, giữ đảo, "Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo" được bố trí như một siêu thị thu nhỏ để cán bộ, chiến sĩ, bà con và giáo viên trực tiếp lựa chọn các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đây cũng là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển hệ thống Co.opmart với chủ đề "30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân".

Hàng hóa tại phiên chợ gồm nhiều sản phẩm quen thuộc trong hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như thực phẩm khô, gia vị, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại đảo xa. Tổng giá trị hàng hóa và chi phí tổ chức chương trình hơn 500 triệu đồng ẢNH: BÍCH PHƯƠNG

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Trần Văn Chung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm mà Saigon Co.op đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang công tác tại Côn Đảo thông qua chương trình. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần tiếp thêm động lực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chúng tôi mong rằng những hoạt động kết nối ý nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến sẽ ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn”.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ, góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa đoàn công tác với lực lượng cán bộ - chiến sĩ và giáo viên trên đảo ẢNH: BÍCH PHƯƠNG

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Việc tổ chức phiên chợ nghĩa tình tại đặc khu Côn Đảo, vùng đất giàu giá trị lịch sử và mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền biển đảo, tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của Saigon Co.op, góp phần kết nối hậu phương với tiền tuyến, mang sự quan tâm của cộng đồng đất liền đến với những lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Trong suốt 30 năm qua, Co.opmart không chỉ hoạt động bán lẻ mà còn có nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Chương trình tại đặc khu Côn Đảo cũng mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart trên toàn hệ thống, đồng thời là dịp tri ân hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt chặng đường phát triển”.