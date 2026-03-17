Saigon Co.op triển khai Đề án thành lập Hợp tác xã Tiêu dùng

Ngày 17.3, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, thực hiện định hướng "Đổi mới - Kỷ cương - Tăng cường số hóa", Saigon Co.op triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và phát triển các nguồn thu. Nhờ đó, tổng doanh thu năm 2025 đạt trên 32.000 tỉ đồng, hoàn thành mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch; doanh thu bán hàng trực tuyến tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Hệ thống tiếp tục mở rộng mạng lưới với gần 100 điểm bán mới, nâng tổng số điểm bán lên hơn 800 trên toàn quốc.

Lãnh đạo TP.HCM, đại diện các sở, ngành cùng Saigon Co.op thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ẢNH: SGC

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Năm 2025, chiến dịch "Hành trình hạnh phúc" đã xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam trực tuyến đầu tiên ghép từ 50.000 nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ", lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc. Saigon Co.op cũng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như xây nhà tình thương, hỗ trợ phẫu thuật tim và hàm ếch cho trẻ em, phiên chợ 0 đồng và chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" đưa người lao động khó khăn về quê ăn tết...

Bước sang năm nay, Saigon Co.op triển khai Đề án thành lập HTX Tiêu dùng nhằm mở rộng mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại. Đến nay, Saigon Co.op đã hoàn tất đăng ký thành lập HTX Tiêu dùng khu vực TP.HCM và đang tiếp tục xúc tiến thành lập các HTX Tiêu dùng tại các địa phương theo lộ trình đã được phê duyệt.

Trong giai đoạn đầu, thành viên chủ chốt của HTX Tiêu dùng là cán bộ, nhân viên và người lao động của liên hiệp, đồng thời từng bước mở rộng kết nạp thành viên là khách hàng thân thiết của hệ thống. Thông qua các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên HTX Tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống Saigon Co.op, đơn vị sẽ từng bước mở rộng liên kết với đối tác, nhà cung cấp để phát triển hệ sinh thái quyền lợi dành cho thành viên. Hướng đi này nhằm xây dựng mô hình HTX Tiêu dùng hiện đại, tiệm cận với các mô hình thành công tại một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore…, qua đó gia tăng giá trị cho thành viên và củng cố mối liên kết bền vững giữa nhà phân phối - nhà sản xuất - người tiêu dùng. Saigon Co.op đặt mục tiêu thu hút và phát triển khoảng 1 triệu thành viên HTX Tiêu dùng vào năm 2030.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tặng hoa lãnh đạo TP.HCM tham dự và chỉ đạo nhiệm vụ năm 2026 ẢNH: SGC

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi hệ thống Co.opmart tròn 30 năm hình thành và phát triển, với chủ đề hoạt động "30 năm Thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân". Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mà còn là năm bản lề trong lộ trình tái thiết và bứt phá của Saigon Co.op. Trong năm kỷ niệm này, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, phát triển gần 100 điểm bán mới và tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử gần 40% so với cùng kỳ.