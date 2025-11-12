Saigon Co.op ký hợp tác với Hiệp hội Quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản

Việc ký thỏa thuận giữa Saigon Co.op với JFSM diễn ra ngày 11.11 là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa quốc tế hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, góp phần nâng tầm hàng Việt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Saigon Co.op ký hợp tác với JFSM ẢNH: CTV

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai Bộ tiêu chuẩn JFS - hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á - đến hơn 200 nhà cung cấp của Saigon Co.op trong lĩnh vực thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa theo chuẩn quốc tế, đảm bảo hàng hóa minh bạch, an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng Việt Nam. Ngoài ra, hai bên còn tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất - kinh doanh, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời quảng bá mô hình quản trị tiên tiến JFS thông qua các hoạt động giao thương giữa các quốc gia hợp tác cùng JFSM và Saigon Co.op.

Ông Masanori Kotani - Chủ tịch JFSM nhấn mạnh: "Saigon Co.op là đối tác tiêu biểu tại Việt Nam với cam kết mạnh mẽ về chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng tầm chuẩn mực an toàn thực phẩm tại Việt Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Quang - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cũng chia sẻ: Hơn 35 năm phát triển, Saigon Co.op luôn đặt chất lượng và an toàn thực phẩm làm ưu tiên hàng đầu; vận hành theo tiêu chuẩn ISO, đầu tư hệ thống kiểm nghiệm tại điểm bán, phòng thí nghiệm và xe kiểm nghiệm lưu động để đảm bảo chất lượng xuyên suốt.

Hiện nay, Saigon Co.op sở hữu đội ngũ hơn 200 nhân sự chuyên trách trong công tác kiểm soát chất lượng toàn hệ thống, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thường xuyên cập nhật quy định, kiểm tra và giám sát tuân thủ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng hành cùng nhà cung cấp qua các chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành VietGAP, GLOBALG.A.P, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy hợp tác minh bạch, bền vững trong toàn chuỗi.

Việc ký kết hợp tác với JFSM đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuẩn hóa chất lượng của Saigon Co.op. Thông qua hợp tác này, Saigon Co.op sẽ chuẩn hóa và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng, tăng cường đào tạo nhân sự chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát và truy xuất nguồn gốc, hướng đến chuỗi cung ứng minh bạch, đồng bộ và bền vững. Hai bên cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm riêng cho hệ thống Saigon Co.op, góp phần nâng chuẩn hàng Việt và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.