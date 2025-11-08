Saigon Co.op khẩn cấp hỗ trợ hàng thiết yếu, tiếp sức người dân vùng bão lũ

Saigon Co.op huy động hàng chục tấn hàng thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu đến vùng tâm bão, chung tay cùng chính quyền và cộng đồng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Các hoạt động cứu trợ lần này nằm trong nền tảng vì cộng đồng Co.op Care - chương trình xuyên suốt của Saigon Co.op nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương.

Saigon Co.op đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào với giá không đổi để cùng người dân miền Trung vượt qua cơn bão số 13 ẢNH: CTV

Cụ thể, ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống siêu thị đã chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành điểm kết nối an sinh, sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần. Với thế mạnh logistics, năng lực điều phối và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đã hình thành “hệ thống an sinh linh hoạt” có thể kích hoạt đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong vài giờ. Sau đó, trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ - những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh - giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt. Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Co.opmart Quy Nhơn đón người dân trú ngụ, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện ẢNH: CTV

Đồng thời, Saigon Co.op kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Hệ thống tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung, phối hợp nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch để người dân mua đủ hàng hóa và đúng giá. Giữ giá bình ổn không chỉ là kinh doanh trách nhiệm, mà là cam kết an sinh xã hội với triệu người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, nhiều điểm bán cũng liên tục mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện trên diện rộng.

Song song đó, Saigon Co.op cũng phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác chuẩn bị triển khai hoạt động chăm lo dài hạn cho người dân vùng bão lũ thông qua chương trình “Phiên chợ Nhân ái - Siêu thị 0 đồng”. Chương trình dự kiến diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại 5 địa phương. Mỗi phiên chợ phục vụ các hoàn cảnh khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu, chất lượng với giá 0 đồng, động viên bà con và điều kiện chuẩn bị đón Tết Âm lịch đủ đầy sau một năm nhiều biến động.

Trước đó, cuối tháng 10, công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.