Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Saigon Co.op khẩn cấp hỗ trợ hàng thiết yếu, tiếp sức người dân vùng bão lũ

Mai Phương
Mai Phương
08/11/2025 11:51 GMT+7

Trước những đợt mưa bão lịch sử liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã khẩn trương kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, ứng cứu đến vùng tâm bão.

Saigon Co.op huy động hàng chục tấn hàng thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu đến vùng tâm bão, chung tay cùng chính quyền và cộng đồng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Các hoạt động cứu trợ lần này nằm trong nền tảng vì cộng đồng Co.op Care - chương trình xuyên suốt của Saigon Co.op nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương.

Saigon Co.op khẩn cấp hỗ trợ hàng thiết yếu, tiếp sức người dân vùng bão lũ- Ảnh 1.

Saigon Co.op đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào với giá không đổi để cùng người dân miền Trung vượt qua cơn bão số 13

ẢNH: CTV

Cụ thể, ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống siêu thị đã chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành điểm kết nối an sinh, sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần. Với thế mạnh logistics, năng lực điều phối và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đã hình thành “hệ thống an sinh linh hoạt” có thể kích hoạt đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong vài giờ. Sau đó, trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ - những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh - giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt. Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Saigon Co.op khẩn cấp hỗ trợ hàng thiết yếu, tiếp sức người dân vùng bão lũ- Ảnh 2.

Co.opmart Quy Nhơn đón người dân trú ngụ, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện

ẢNH: CTV

Đồng thời, Saigon Co.op kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Hệ thống tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung, phối hợp nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch để người dân mua đủ hàng hóa và đúng giá. Giữ giá bình ổn không chỉ là kinh doanh trách nhiệm, mà là cam kết an sinh xã hội với triệu người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, nhiều điểm bán cũng liên tục mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện trên diện rộng.

Song song đó, Saigon Co.op cũng phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác chuẩn bị triển khai hoạt động chăm lo dài hạn cho người dân vùng bão lũ thông qua chương trình “Phiên chợ Nhân ái - Siêu thị 0 đồng”. Chương trình dự kiến diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại 5 địa phương. Mỗi phiên chợ phục vụ các hoàn cảnh khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu, chất lượng với giá 0 đồng, động viên bà con và điều kiện chuẩn bị đón Tết Âm lịch đủ đầy sau một năm nhiều biến động.

Trước đó, cuối tháng 10, công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Tin liên quan

Khởi công trung tâm thương mại lớn nhất hệ thống Saigon Co.op

Khởi công trung tâm thương mại lớn nhất hệ thống Saigon Co.op

Ngày 2.8, trung tâm thương mại lớn nhất hệ thống Saigon Co.op được khởi công tại tỉnh Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

saigon co.op hàng thiết yếu bão số 13 miền Trung siêu thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận