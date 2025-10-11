Saigon Co.op hợp tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của Huế

Liên minh Hợp tác xã TP Huế, Hội Doanh nhân trẻ Huế và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) ngày 10.10 đã chính thức ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của Huế trong hệ thống siêu thị và kênh phân phối hiện đại trên toàn quốc.

Tại lễ ký kết, hơn 15 doanh nghiệp Huế với trên 80 mặt hàng đặc trưng chính thức được đưa vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op. Đây là bước đi cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa ba bên, tạo điều kiện để hàng hóa Huế tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Sản phẩm OCOP đặc trưng của Huế được trưng bày nổi bật tại siêu thị Co.opmart ở Huế ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Liên minh HTX Thương mại TP.Huế, nhấn mạnh: Huế có hơn 320 hợp tác xã với 100.000 thành viên, sở hữu nhiều sản phẩm đặc thù khó nơi nào sánh kịp, từ nông sản, thủy sản đến sản phẩm chế biến truyền thống. Việc kết nối với Saigon Co.op sẽ mở ra kênh tiêu thụ bền vững, giúp hàng Việt không chỉ trụ vững trên sân nhà mà còn đủ sức cạnh tranh trong hội nhập. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ thêm: Đây không chỉ là sự kiện ký kết, mà còn là cam kết hành động lâu dài. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng Huế để sản phẩm địa phương lan tỏa rộng rãi, trở thành thương hiệu quen thuộc trên kệ hàng cả nước.

Sự hợp tác này được đánh giá là mô hình liên kết "ba bên" hiệu quả, trong đó Liên minh HTX TP.Huế đóng vai trò tập hợp và tuyển chọn những sản phẩm đạt chuẩn, đồng thời hỗ trợ pháp lý, chứng nhận chất lượng cũng như đề xuất phát triển điểm bán Saigon Co.op tại Huế. Hội Doanh nhân trẻ Huế đảm nhiệm vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại. Về phía Saigon Co.op, đơn vị này sẽ hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm Huế được tiêu thụ trong hệ thống, đồng thời hỗ trợ truyền thông và quảng bá trên mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.