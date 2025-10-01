Đưa nông sản 'đổ bộ' thương mại điện tử để mở rộng thị trường

Xóa rào cản, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Ngày 1.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 10, Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề: Kết nối thị trường - xây dựng thương hiệu - thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại diễn đàn ẢNH: HIẾU LÊ

Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm nhất là giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là qua kênh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Bà Chảo Thị Yến, đại diện Hợp tác xã Goong (Lào Cai), cho rằng hàng nông sản có biên độ lợi nhuận thấp, nếu bán giá thấp thì lỗ, còn bán giá cao thì khó cạnh tranh. Nhưng vừa qua, nhiều sàn thương mại điện tử nâng phí bán hàng khiến các hợp tác xã, nông dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, chi phí vận chuyển của các đơn hàng còn cao, có những đơn hàng đi xa, phí vận chuyển cao hơn 2 lần giá trị sản phẩm. Bà Yến kiến nghị Bộ Công thương có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản này nông sản lên sàn thương mại điện tử thuận lợi.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho rằng phí sàn và chi phí vận chuyển là cơ chế thị trường, Nhà nước không thể can thiệp. Tuy nhiên để hỗ trợ cho các mặt hàng nông sản lên sàn thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử đã làm việc và có những thỏa thuận, cam kết với các sàn lớn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ: quảng bá các sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới; hướng dẫn các hợp tác xã đáp ứng tiêu chuẩn đưa sản phẩm lên sàn; tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng miễn phí…

Bổ sung thêm phần trả lời của bà Oanh, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự kiến luật Thương mại điện tử sẽ được Quốc hội thông qua trong tháng 10 này. Sau đó, bộ sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm nông sản chủ lực.

"Có thể hỗ trợ theo hình thức miễn phí đưa lên sàn, hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển, trước mắt tập trung vào 100 sản phẩm trọng điểm, đưa các sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử", ông Diên nói.

Hỗ trợ nông dân livestream bán hàng bên bờ ruộng

Tại diễn đàn, TS Bùi Quý Thuấn, giảng viên Đại học Phenika nêu vấn đề, gần đây không chỉ có người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng mà nhiều lãnh đạo địa phương tham gia livestream bán nông sản. Nhưng nếu không có định hướng, chiến lược dài hạn thì cách làm này có bền vững, hợp lý không?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ với các đại biểu bên lề diễn đàn ẢNH: HIẾU LÊ

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng (livestream) phổ biến trên thế giới. Trung Quốc đã rất thành công khi khai thác mạnh mẽ livestream bán hàng. Trong 5 năm tới, họ xác định tập trung ứng dụng công nghệ này để thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Để quản lý hoạt động livestream bán hàng tuân thủ đúng quy định pháp luật, bà Oanh cho biết, dự thảo luật Thương mại điện tử có điều khoản riêng quy định về livestream bán hàng. Khi luật được thông qua, các quy định rõ ràng này giúp các địa phương, bà con tổ chức bán hàng livestream đúng quy định, hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chia sẻ ấn tượng về chuyến công tác ở Trung Quốc, nông dân tổ chức livestream bán hàng ngay bên bờ ruộng. Trong livestream, nông dân chia sẻ về quá trình làm ra sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm tốt nhất và tương tác trực tiếp với người xem. Không chỉ bán hàng, họ bán cả câu chuyện, văn hóa liên quan đến sản phẩm.

Cũng theo ông Đoàn, tại Việt Nam đã có những nông dân, hợp tác xã rất thành công ứng dụng livestream bán hàng nhưng chưa thể nhân rộng để hình thức này trở nên phổ biến, quen thuộc. Ông Đoàn đề nghị các đơn vị cùng hành với Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ, đào tạo kỹ năng để nông dân tự tin, chủ động tổ chức các phiên livestream ngay tại bờ ruộng, trang trại thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua các nền tảng số.

Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định sẽ đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu, bán hàng trực tuyến kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trong nước và để nông sản Việt được tiếp cận được nhiều thị trường mới, nhất là phân khúc thị trường cao cấp; thông qua thương mại điện tử để thúc đẩy tiêu thụ nông sản gắn với phát triển du lịch, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc.