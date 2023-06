Tiêu thụ và giá thép đều sụt giảm

Thông tin mới nhất từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy, trong tháng 5, tiêu thụ thép xây dựng đạt hơn 2,3 triệu tấn, tăng 13,62% so với 4 và ngang bằng với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, tính chung 5 tháng đầu năm nay, lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp thành viên đạt hơn 10,4 triệu tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,154 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thép từ đầu năm đến nay đã có 10 lần giảm NGỌC THẮNG

Giá nguyên vật liệu diễn biến phức tạp và vẫn theo chiều hướng giảm. Chẳng hạn, giá quặng sắt loại 62% Fe ngày 8.6 giao dịch ở mức 116,85 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân (Trung Quốc), giảm nhẹ khoảng 6 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 5; than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Úc khoảng 233,91 USD/tấn FOB, giảm 7 USD so với đầu tháng 5 và giảm khoảng 62% so với giá than cốc cao nhất ghi nhận vào hồi cuối quý 1/2022. Tương tự, thép phế liệu nội địa điều chỉnh giảm từ 100 đồng đến 200 đồng/kg, giữ mức 8.600 - 9.100 đồng/kg; giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ở mức 399,86 USD/tấn, giảm 5 USD; cuộn cán nóng HRC ở mức 606,49 USD/tấn, ngang mức giá giao dịch đầu tháng 5...

Đáng chú ý, do nhu cầu tiêu thụ yếu nên các doanh nghiệp trong nước đã liên tục giảm giá bán từ đầu năm đến nay. Ước tính giá thép đã có 10 lần giảm, dự kiến xu hướng này vẫn còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, đưa giá thép cuộn xuống sát 14 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn ở dưới sát 15 triệu đồng/tấn. Nếu so với đầu tháng 3 khi giá thép tăng vượt ngưỡng 17 triệu đồng/tấn thì đến nay mỗi tấn thép đã giảm hơn 2 triệu đồng.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu thép yếu tại hầu hết các khu vực trên thế giới và tâm lý tiêu cực đã tác động đến giá bán thép thành phẩm. Xu hướng giảm giá thép trên phạm vi toàn cầu càng được củng cố thêm khi các doanh nghiệp thép Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ giá giảm nhanh để cạnh tranh...