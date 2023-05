Giá thép liên tục giảm, chi phí xây nhà có rẻ hơn không?

Giá thép giảm liên tiếp

Trong những ngày qua, giá thép xây dựng liên tục được các công ty điều chỉnh giảm từ 200 - 510 đồng/kg. Hiện giá thép xoay quanh mức 14.360 - 15.500 đồng/kg (tùy từng sản phẩm và thương hiệu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Ví dụ, thép cuộn Hòa Phát tại miền Bắc hiện còn 14.700 đồng/kg và tại miền Nam là 14.920 đồng/kg; thép cuộn Pomina tại miền Nam xuống 14.990 đồng/kg... Nếu so với đầu tháng 3 khi giá thép tăng vượt ngưỡng 17.000 đồng/kg, tương ứng trên 17 triệu đồng/tấn thì đến nay mỗi tấn thép đã giảm hơn 1,2 triệu đồng.

Giá thép xây dựng liên tục giảm NGỌC THẮNG

Theo các doanh nghiệp, giá thép giảm theo đà đi xuống chung của thế giới. Cụ thể, số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, giá quặng sắt ngày 8.5 giao dịch ở mức 110 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân (Trung Quốc), giảm nhẹ khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 4; giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Úc khoảng 241 USD/tấn FOB, giảm 19 USD/tấn. Mức giá giảm khoảng 60% so với giá than cốc cao nhất ghi nhận vào hồi cuối quý 1/2022.

Bên cạnh đó, giá thép phế liệu nội địa điều chỉnh giảm từ 400 đến 600 đồng/kg, còn 8.800 - 9.200 đồng/kg; giá phế nhập khẩu giảm 20 USD xuống còn 410 USD/tấn cuối tháng 4. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 8.5 ở mức 405 USD/tấn, giảm 25 USD so với đầu tháng 4; giá cuộn cán nóng HRC ở mức 605 USD/tấn, giảm 42 USD so với mức giá giao dịch đầu tháng 4...

Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ trong nước lẫn thế giới vẫn đang ở mức thấp. Sản xuất thép thành phẩm 4 tháng đầu năm nay đạt 8,866 triệu tấn, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022; bán hàng thép thành phẩm đạt 8,1 triệu tấn, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó xuất khẩu đạt 2,301 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhu cầu thép của Trung Quốc trong mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân thấp hơn mong đợi và dự kiến sẽ không cải thiện khi mùa hè tạm lắng. Thời tiết nóng và mưa ở Trung Quốc trong mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 thường làm chậm hoạt động xây dựng, hạn chế nhu cầu thép.

Giá xây nhà đứng yên

Từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng trong nước ước tính có khoảng 5 đợt tăng giá và sau đó lại quay đầu đi xuống với 6 - 7 lần giảm giá. Do đó, nếu so với đợt tăng mạnh từ cuối tháng 2 - đầu tháng 3 vừa qua thì giá thép đã giảm sâu. Tuy nhiên, nếu so với đầu năm nay thì giá thép chỉ giảm khoảng 200 - 500 đồng/kg, tương ứng giảm 200.000 - 500.000 đồng/tấn tùy khu vực và thương hiệu.

Đơn giá xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn đứng ở mức cao như năm 2022 ĐAN HẠ

Dù vậy, giá xây dựng nhà ở dân dụng hầu như không thay đổi so với 1 năm trước đây. Chia sẻ từ ông Lương Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng công trình Đông Nam (TP.HCM), giá thép từ đầu năm đến nay tăng giảm liên tục nên không nhà thầu nào tính được mức giảm. Bên cạnh đó, giá thép trong tổng chi phí xây dựng nhà ở cũng không phải quá lớn. Cụ thể, vật tư phần thô như sắt thép, xi măng, gạch cát nói chung chiếm 30% tổng chi phí, nhân công chiếm 30% giá trị công trình và 40% còn lại là vật tư hoàn thiện. Dù giá thép giảm so với đầu năm một chút nhưng các chi phí khác vẫn đứng yên. Vì vậy, đơn giá xây dựng nhà ở riêng phần thô hiện vẫn dao động ở mức cao, từ 4,2 - 4,5 triệu đồng/m2. Mức giá chênh lệch sẽ tùy thuộc vào diện tích xây dựng, tùy đơn vị, khu vực thực hiện...