Saigon Co.op giảm sâu thực phẩm thiết yếu, san sẻ cùng người dân miền Trung trước bão

Tại Co.opmart Quy Nhơn người dân mua sắm đông tại khu hàng thiết yếu ẢNH: SAIGON CO.OP

Chủ động ứng phó từ sớm

Trải qua nhiều mùa bão lớn, Saigon Co.op không chỉ tích lũy kinh nghiệm ứng phó thiên tai mà còn hình thành bộ quy chuẩn vận hành khẩn cấp riêng. Hệ thống này bao gồm: cảnh báo sớm nội bộ, bản đồ dự trữ vùng, phương án điều phối hàng theo trục thời gian thực và cơ chế phối hợp ba bên giữa siêu thị - nhà cung ứng - địa phương.

Co.opmart Quảng Ngãi sức mua tăng gấp nhiều lần so với ngày thường

Ngay từ đầu tuần, khi bão Kalmaegi được xác định là một trong những cơn bão mạnh nhất mùa năm nay, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt các kịch bản ứng phó tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Các điểm bán này được bố trí trở thành kho dự trữ vệ tinh, sẵn sàng điều tiết nguồn hàng linh hoạt cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão.

Tại khu vực miền Trung, các siêu thị như Co.opmart Quảng Ngãi, Co.opmart Quy Nhơn, chuỗi Co.op Food tại Phú Yên (cũ), Co.opmart Pleiku, Co.opmart Buôn Ma Thuột, Co.opmart Nha Trang… cùng các cửa hàng Co.op Smile tại Đắk Lắk đã hoàn tất việc gia cố cơ sở hạ tầng, sắp xếp hàng hóa an toàn, điều chỉnh giờ mở cửa linh hoạt để phục vụ người dân.

Co.opmart Huế huy động 100% nhân sự túc trực 2424 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định, dịch vụ thông suốt

Theo ghi nhận chỉ trong ngày 4.11, sức mua tại các siêu thị tăng gấp 4 lần so với ngày thường, lượng đơn đặt mua online tăng gấp 10 lần, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu. Đáp ứng nhu cầu này, hệ thống đã tăng cường dự trữ thêm 3 tấn rau củ quả tươi mỗi ngày, hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền, 3.000 thùng nước uống đóng chai, cùng hơn 10 tấn hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, dầu ăn, đèn sạc, pin, áo mưa... Nhân sự tại khu vực được huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định. dịch vụ thông suốt.

Người dân miền Trung chọn mua sắm hàng hóa tại Co.opmart vì nguồn hàng dồi dào, giá bình ổn, luôn sẵn sàng phục vụ

Giảm sâu thực phẩm thiết yếu đến 49%, san sẻ cùng người dân miền Trung

Sáng ngày 5.11, thị trường ghi nhận sức mua tại miền Trung tiếp tục tăng 30 - 50%, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện dụng và tươi sống. Trong khi nhiều nơi bắt đầu điều chỉnh giá, Saigon Co.op vẫn kiên định chính sách bình ổn và thậm chí giảm thêm giá để chia sẻ cùng người dân. Cụ thể, các sản phẩm như sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả... giảm từ 15% - 49%; Rau xanh, củ, quả được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm từ 10% với giá chỉ từ 9.900 đồng; thịt heo, thịt bò, cá, trứng vẫn được neo giá bình ổn và Saigon Co.op hỗ trợ thêm từ 10% - 20% giúp người dân yên tâm tích trữ mà không phải chi tiêu quá sức.

Co.opmart Tuy Hòa đảm bảo hàng hóa thiết yếu, tăng cường lên gấp 3 lần phục vụ người dân trước bão

Ông Thái Lương Hùng - Giám đốc khu vực miền Trung của Saigon Co.op cho biết: "Các siêu thị cũng đặt hàng dự trữ sẵn cho giai đoạn sau bão, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Do sức mua tăng mạnh và một số đầu mối có xu hướng thu gom mì ăn liền, nên hệ thống đã kiểm soát chặt để ưu tiên phục vụ đúng người tiêu dùng với giá bình ổn".

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Cùng với việc bình ổn thị trường, Saigon Co.op chuẩn bị triển khai gói cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc bằng hàng hóa thiết yếu từ nay đến cuối năm 2025, chuyển trực tiếp đến Mặt Trận Tổ Quốc các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, lũ hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn ban đầu.

Co.opmart Đà Nẵng hỗ trợ hàng hóa cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi mưa bão

Saigon Co.op cũng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể địa phương, nhanh chóng chuyển hàng hóa thiết yếu và các gói nhu yếu phẩm đến tay người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Hoạt động hỗ trợ được tổ chức đồng bộ từ khâu chuẩn bị, đóng gói, vận chuyển đến phân phối tận nơi, đảm bảo tiếp cận kịp thời các khu vực bị cô lập.

Co.opmart Đà Nẵng tổ chức phát quà cứu trợ cho bà con tại vùng bão lũ

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op đã quyên góp 980 triệu đồng tiền mặt thông qua Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh để cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi mưa bão, lũ lụt và sạt lở. Song song đó, Saigon Co.op cũng dành khoản khen thưởng đặc biệt cho tập thể và cá nhân các nhân viên đã trực tiếp bám trụ tại siêu thị, hỗ trợ người dân, đảm bảo vận hành liên tục trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội, mà còn khẳng định bản sắc nhân văn sâu sắc của một thương hiệu Việt vì cộng đồng.

