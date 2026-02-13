Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Saigon Co.op khởi hành 'Chuyến xe hạnh phúc' mùa 4 đưa 900 người về quê đón tết

Mai Phương
Mai Phương
13/02/2026 16:33 GMT+7

Chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết" mùa thứ tư diễn ra đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ.

Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Bính Ngọ, Saigon Co.op chính thức khởi hành chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết" mùa thứ tư trong ngày 12.2. Năm nay, chương trình triển khai 20 chuyến xe, đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây nguyên, Nam Trung nộ và Bắc Trung bộ. Mỗi chuyến xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một hành trình được chăm chút bằng sự quan tâm, an toàn và sẻ chia - từ bữa ăn, nước uống, quà tết nghĩa tình trong suốt chặng đường, đến việc tiếp đón, hỗ trợ khi bà con về đến địa phương.

Saigon Co.op khởi hành 'Chuyến xe hạnh phúc' mùa 4 đưa 900 người về quê đón tết- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Saigon Co.op cùng các nhà tài trợ chính khởi động chương trình Chuyến xe hạnh phúc năm 2026

ẢNH: SGC

Chia sẻ tại lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: "Với chúng tôi, Chuyến xe hạnh phúc không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cam kết bền bỉ trong hành trình mang hạnh phúc đến cộng đồng. Tết sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người lao động xa quê đều có cơ hội trở về bên gia đình, trong vòng tay yêu thương".

Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đối tác gồm: Unilever Việt Nam, Mondelez International, Suntory PepsiCo, MaxKleen, Wilmar Marketing CLV, Dutch Lady Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC), Nestlé, Masan Group. Sự chung tay của các đơn vị đã góp thêm nguồn lực để chương trình được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc hành khách và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Saigon Co.op khởi hành 'Chuyến xe hạnh phúc' mùa 4 đưa 900 người về quê đón tết- Ảnh 2.

Ông Vũ Anh Khoa - Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op trao quà và gửi lời chúc bà con trước giờ khởi hành

ẢNH: SGC

Sau 4 năm triển khai, "Chuyến xe hạnh phúc" đã hỗ trợ đưa gần 3.200 người lao động xa quê về đón Tết Nguyên đán. Trong đó, năm đầu tiên chương trình phục vụ 500 hành khách; ba năm tiếp theo, mỗi năm hỗ trợ 900 hành khách, từng bước mở rộng quy mô và trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa mỗi dịp xuân về. Chương trình đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn nhân văn của Saigon Co.op mỗi dịp tết đến xuân về - nơi mỗi chuyến xe lăn bánh cũng là lúc hàng trăm gia đình bắt đầu hành trình trở về với yêu thương, sum vầy và hy vọng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
