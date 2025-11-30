Saigon Co.op lan tỏa giá trị ‘Mình vì mọi người-Mọi người vì mình’ giữa bão lũ

Saigon Co.op trao những phần quà thiết thực động viên tinh thần_người hùng thầm lặng_vùng bão lũ

Bám trụ phục vụ - Giữ mạch hàng hóa, giữ vững niềm tin

Trong những ngày cao điểm mưa lũ, khi đường sá bị chia cắt và điện nước gián đoạn, các Co.opmart tại Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột… vẫn sáng đèn phục vụ người dân. Hàng trăm cán bộ nhân viên tạm gác việc gia đình - dù nhà cửa bị ngập, con nhỏ phải gửi nhờ - để bám trụ điểm bán, đảm bảo không ai thiếu lương thực, nước uống hay các mặt hàng thiết yếu.

Tập thể lãnh đạo, nhân viên Saigon Co.op trao nhau cái ôm ấm áp, thắp sáng tinh thần tương thân tương ái

Dù nhiều siêu thị trong vùng ngập chịu thiệt hại nặng nề do lũ lên quá nhanh trong đêm, phải tiêu hủy lượng hàng hóa lên đến 8 tỉ đồng, Co.opmart vẫn ưu tiên duy trì nguồn cung ổn định, thực hiện bình ổn giá. Song song đó, các siêu thị tiếp tục cung ứng hàng hóa kịp thời cho cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng phòng chống thiên tai và các đoàn thiện nguyện, giúp công tác cứu trợ được triển khai nhanh chóng và đồng bộ.

Nhiều siêu thị còn trở thành nơi trú tạm cho bà con, cung cấp nước sạch, hỗ trợ sạc thiết bị, chuẩn bị suất ăn nóng và phối hợp cùng địa phương phân phối nhu yếu phẩm khẩn cấp. Những hành động bình dị nhưng giàu nhân ái ấy đã biến họ thành "những người hùng thầm lặng" giữa tâm bão lũ.

Ghi nhận tinh thần ấy, Tổng giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên đã gửi thư tri ân đến tập thể cán bộ nhân viên trong vùng bão lũ, bày tỏ sự trân trọng đối với những "người hùng áo xanh" đã kiên cường bám trụ vì cộng đồng. Lá thư ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm đã tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu, lan tỏa tinh thần gắn kết và củng cố niềm tin vào giá trị mà Saigon Co.op luôn theo đuổi: Phục vụ cộng đồng bằng sự tử tế và trách nhiệm cao nhất.

Đồng hành vượt khó - Kịp thời động viên và sẻ chia

Ngay khi giao thông được kết nối trở lại, ban lãnh đạo Saigon Co.op, công đoàn Saigon Co.op đã trực tiếp đến thăm hỏi Co.opmart Quy Nhơn, Tuy Hòa, Huế, Nha Trang… để động viên tinh thần và khen thưởng các tập thể - cá nhân đã nỗ lực không ngừng trong điều kiện khắc nghiệt. Tinh thần hợp tác xã "Mình vì mọi người - Mọi người vì mình" cũng lan tỏa mạnh mẽ trong nội bộ Saigon Co.op. Chẳng hạn, Co.opmart Huế đã tự tay gói 300 đòn bánh tét gửi Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Hòa như lời động viên ấm áp giữa mùa mưa lạnh. Tại Quy Nhơn, dù chịu thiệt hại nặng bởi bão số 13 và đợt lũ ngày 18 - 22.11, ban giám đốc siêu thị vẫn lập tức điều động nhân sự sang Tuy Hòa hỗ trợ để mở cửa trở lại vào sáng 23.11. Tổng cộng 331 cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó 126 trường hợp chịu thiệt hại nặng và sự thăm hỏi kịp thời của lãnh đạo đã tiếp thêm động lực tinh thần rất lớn cho lực lượng tuyến đầu. Hệ thống ngay lập tức trích Quỹ Tương thân tương ái với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng. Riêng các trường hợp thiệt hại nặng, nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng/suất để sửa chữa nhà cửa. Đồng thời, Saigon Co.op trao thêm 1 mái ấm công đoàn giúp một hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở. Ngoài ra, gần 7 tấn hàng hóa thiết yếu và vật dụng gia đình từ khối văn phòng Liên hiệp và các đơn vị TP.HCM cũng được chuyển gấp ra miền Trung - Tây Nguyên giúp những người đồng nghiệp áo xanh ấm lòng sau mưa bão.

Nhân viên Co.opmart Huế tận tâm chuẩn bị những đòn bánh tình thân hỗ trợ đồng nghiệp

Chung sức vì cộng đồng - Điểm tựa an sinh bền vững

Tinh thần "tương thân tương ái" luôn là sợi dây gắn kết và tạo nên sức mạnh của Saigon Co.op. Trong bão lũ, tinh thần ấy càng sáng rõ khi từng cán bộ nhân viên sẵn sàng đặt cộng đồng lên trên nỗi lo riêng; khi từng đơn vị chủ động chi viện cho nhau; khi cả hệ thống cùng chung sức giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh nỗ lực duy trì nguồn cung, các siêu thị trong vùng bão, lũ như Co.opmart Quy Nhơn, Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế… còn tổ chức những chuyến trao quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống và đồ dùng thiết yếu. Nhiều Co.opmart còn phối hợp tổ chức phiên chợ 0 đồng để bà con được nhận hàng hóa miễn phí.

Bà Diệp Hồng Di - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op trao tặng phần quà thiết thực hỗ trợ bà con vùng Tây Nha Trang - Khánh Hòa

Từ miền Nam, cán bộ nhân viên Saigon Co.op gửi đồng phục hỗ trợ anh chị em đồng nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

Nhờ sự đồng lòng ấy, các siêu thị không chỉ giữ vững nguồn hàng ổn định mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục ngàn hộ dân vùng bão. Từng phần quà, từng đòn bánh tét, từng chiếc chăn ấm được gửi đi không chỉ là vật chất, mà còn là lời nhắn gửi ấm áp: "Saigon Co.op luôn ở đây, cùng bà con vượt qua khó khăn". Đó là nền tảng giúp Saigon Co.op tiếp tục giữ vững vai trò của một thương hiệu Việt nhân văn, bền bỉ và trách nhiệm. Hơn 36 năm qua, hệ thống luôn chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất làm nên thương hiệu chính là tinh thần của những con người giàu nghĩa tình. Và chính tinh thần ấy sẽ tiếp tục giúp Saigon Co.op vững vàng vượt qua mọi thử thách, cùng cộng đồng hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn.