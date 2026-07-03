Saigon Co.op mở lễ hội khám phá sản vật vùng miền

Ngày 3.7, Saigon Co.op khởi động chương trình "Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào", đưa khách hàng khám phá tinh hoa vùng miền qua hàng ngàn sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, đặc sản ba miền cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm, cùng hàng chục ngàn phần quà và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Co.opmart (1996 - 2026), đồng thời là lời tri ân dành cho hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ.

Saigon Co.op cùng đối tác khởi động chương trình "Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào" ẢNH: SGC

Theo đó, 800 điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife… sẽ được trang trí rực rỡ, lấy cảm hứng từ 34 tỉnh, thành phố cùng những nét đặc trưng của văn hóa và sản vật Việt Nam. Khách hàng được tiếp cận những sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Vào các ngày cuối tuần (3 - 5.7, 10 - 12.7), chuỗi hoạt động trải nghiệm với mô hình 4 trạm dành cho mọi lứa tuổi được tổ chức luân phiên tại các siêu thị Co.opmart. Khách hàng có thể check-in tại "Con đường Việt Nam", tham gia lớp học nấu ăn tại "Bếp Việt", khám phá sản phẩm OCOP tại "Gian hàng Việt" và giải trí qua các trò chơi dân gian tại "Sân chơi Việt Nam". Xen kẽ là "Lễ hội ẩm thực ba miền" với những món ngon mang đậm hương vị Bắc - Trung - Nam.

Dịp này, Saigon Co.op cũng liên tục triển khai các chương trình kích cầu hấp dẫn, tập trung vào hàng Việt chất lượng cao và đặc sản OCOP vùng miền. Mỗi tuần là một chủ đề riêng như Lễ hội món ngon dân gian, Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản, mang đến cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt với mức giá tiết kiệm. Song song đó là hàng ngàn ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, tặng quà kèm sản phẩm, đồng giá - đồng giảm, combo hàng Việt tiết kiệm và chương trình thu cũ đổi mới giảm đến 50%. Khách hàng thành viên còn được nhân ba điểm thưởng khi mua đặc sản, sản phẩm OCOP trong chuyên trang "Bản sắc địa phương x3 điểm thưởng"...

Lễ hội món ngon dân gian thu hút nhiều khách hàng ẢNH: SGC

Song song đó, khách hàng cũng sẽ được nhận thêm các phần quà may mắn khi có hóa đơn mua hàng từ 400.000 đồng trở lên như nhận thẻ cào may mắn và mở ra cơ hội nhận hơn 74.000 quà tặng như phiếu mua hàng, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình cùng đặc quyền mua nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi. Các thẻ cào hợp lệ sẽ tham gia rút thăm vào ngày 11.7 với giải thưởng cao nhất là thẻ mua sắm trị giá 10 triệu đồng, áp dụng trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra...