Saigontourist Group đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách du lịch năm 2025

Ngày 11.6, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025.

Saigontourist Group đặt mục tiêu tiếp đón và phục vụ 2,3 triệu lượt khách năm 2025 ẢNH: S.G

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, Saigontourist Group đã trải qua 6 tháng đầu năm đầy nỗ lực và cống hiến với kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận và lượng khách phục vụ.

Với những gì đã đạt được, Saigontourist Group đặt mục tiêu cả năm 2025 tiếp đón và phục vụ 2,3 triệu lượt khách, tăng 13,1% so với năm 2024; tổng doanh thu đạt 18.800 tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024; hiệu quả kinh doanh đạt 5.050 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2024 và đóng góp cho ngân sách nhà nước 3.960 tỉ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024.

"6 tháng cuối năm 2025 là giai đoạn du lịch sôi động nhất, với nhiều lễ hội, sự kiện lớn. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để đẩy mạnh kinh doanh, thu hút khách; qua đó, khẳng định vị thế tiên phong và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam", ông Trương Đức Hùng chia sẻ.

Saigontourist Group có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ấn tượng, tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận và lượng khách phục vụ ẢNH: H,T

Theo đó, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo Saigontourist Group cho hay sẽ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; tăng cường liên kết giữa TP.HCM với các địa phương khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức, tham gia các sự kiện quảng bá du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Saigontourist Group đã đạt được, góp phần vào quá trình phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế TP.HCM. Hình ảnh của Saigontourist Group đang từng bước được nâng tầm, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: H.T

Ông Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận, Saigontourist là doanh nghiệp chủ lực của thành phố trong lĩnh vực du lịch, là đơn vị tiên phong trong việc dẫn dắt xu thế phát triển bền vững. Việc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng gắn liền với hiệu quả và trách nhiệm xã hội cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự chủ động thích ứng với những yêu cầu mới của ngành du lịch hiện đại.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý, trong bối cảnh TP.HCM sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trở thành thành phố mới, Saigontourist Group cần có sự điều chỉnh chiến lược hoạt động cho phù hợp.

Dịp này, Saigontourist Group cũng được tặng cờ thi đua của TP cho 2 tập thể thuộc tổng công ty, tặng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc" năm 2024 cho 12 tập thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân thuộc tổng công ty ẢNH: H.T

Ông Nguyễn Văn Dũng kỳ vọng, Saigontourist Group sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong việc kết nối các địa phương, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh TP.HCM và Việt Nam ra quốc tế. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị Tổng công ty Du lịch Sài Gòn chú trọng các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch xanh - thông minh - hiệu quả.