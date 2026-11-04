Saigontourist Group đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại châu Âu

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình xúc tiến quý 4/2026 của Saigontourist Group, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam, mở rộng mạng lưới đối tác và tăng cường thu hút khách quốc tế.

WTM London là một trong những sự kiện thương mại du lịch quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn, quy tụ các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn, tổ chức xúc tiến điểm đến và chuyên gia trong ngành du lịch toàn cầu. Sự kiện năm nay có sự hiện diện của đại diện hơn 180 quốc gia, hơn 4.000 đơn vị triển lãm quốc tế, hơn 5.500 người mua (buyers) chuyên nghiệp và trên 46.000 lượt người tham dự. Quy mô này tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch tiếp cận mạng lưới đối tác đa dạng, tìm kiếm nguồn khách mới và nắm bắt những chuyển động của thị trường du lịch quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội (thứ 5 từ trái sang) và ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group (thứ 7 từ trái sang) cùng các đại biểu tại gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam của Saigontourist Group và Vietnam Airlines trong khuôn khổ WTM London 2026.

Nhiều đối tác quốc tế làm việc với Saigontourist Group và Vietnam Airlines

Việc tiếp tục tham gia WTM London thể hiện định hướng chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hiện diện quốc tế của Saigontourist Group. Thông qua sự kiện, Saigontourist Group hướng đến tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM và Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thành viên, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và các thị trường châu Âu.

Trong ngày khai mạc 3.11, đến dự và tham quan gian hàng chung của Saigontourist Group - Vietnam Airlines có ông Đào Quyền Trưởng - Phó đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Nguyễn Văn Phong - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các hãng hàng không, tập đoàn du lịch, khách sạn lớn tại châu Âu và các nước trên thế giới là đối tác của Saigontourist Group, Vietnam Airlines cùng các cơ quan truyền thông.

Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện WTM London 2026, ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Saigontourist Group - chia sẻ: “Trong chiến lược phát triển của Saigontourist Group, quốc tế hóa thương hiệu không chỉ là mở rộng sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài, mà còn là quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển quan hệ đối tác và đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu. Góp mặt tại WTM London 2026, chúng tôi kỳ vọng Saigontourist Group sẽ góp phần tăng cường quảng bá sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mở rộng nguồn khách từ Vương quốc Anh và châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều”.

Các đại biểu đại diện lãnh đạo Đại sứ quán VN tại Vương quốc Anh, Thành phố Hà Nội, Ban tổ chức WTM, Saigontourist Group, Vietnam Airlines tại gian hàng Saigontourist Group - Vietnam Airlines.

Tại WTM London 2026, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức gian hàng chung, phát huy hiệu quả hợp tác giữa hai doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực du lịch và hàng không Việt Nam, kết nối năng lực vận chuyển hàng không với hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch, qua đó gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và đối tác quốc tế.

Với sự đồng hành của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Saigontourist Group tập trung giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam; quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và ẩm thực; đồng thời giới thiệu các chương trình kích cầu, sản phẩm liên kết và chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Gian hàng Saigontourist Group còn tổ chức các hoạt động tương tác dành cho khách tham quan, như quét mã QR, theo dõi và tương tác với fanpage Facebook Saigontourist Group, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Saigontourist Group còn tích cực tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm và hoạt động chuyên ngành trong khuôn khổ WTM London 2026. Các cuộc gặp từ song phương đến đa phương để kết nối, xúc tiến; các phiên làm việc trực tiếp theo hình thức B2B với doanh nghiệp lữ hành, buyers và đối tác quốc tế… là cơ hội để Saigontourist Group trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm hướng hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng nguồn khách đến Việt Nam.

WTM là một trong hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất thế giới

Trước thềm khai mạc WTM London 2026, vào chiều 2.11, đoàn công tác Saigontourist Group đã đến thăm và làm việc tại Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tiếp đoàn là ông Đỗ Minh Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland. Đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm cũng như những chương trình hoạt động mang tính tiên phong của Saigontourist Group nhằm đầy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đại sứ cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn như Saigontourist Group và Vietnam Airlines trong nỗ lực thu hút nguồn khách hai chiều Việt Nam - Anh nói riêng và châu Âu nói chung, cũng như nỗ lực quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam và TP.HCM, Saigontourist Group và Vietnam Airlines tại thị trường trọng điểm này.

Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung là những thị trường quan trọng đối với chiến lược phát triển khách quốc tế của du lịch Việt Nam và Saigontourist Group. Với nhu cầu đa dạng về khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng, du lịch chuyên đề và các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thị trường khách này mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm phù hợp, tăng cường kết nối với các nhà tổ chức tour và mở rộng mạng lưới phân phối.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng, xúc tiến tại những hội chợ chuyên ngành quốc tế mang tầm ảnh hưởng toàn cầu như WTM London có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp cận trực tiếp các đối tác có khả năng đưa khách đến Việt Nam. Đây cũng là dịp để Saigontourist Group nắm bắt nhu cầu, xu hướng tiêu dùng và kỳ vọng của khách quốc tế, từ đó hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức hấp dẫn của các chương trình du lịch.

Đông đảo đối tác gặp nhau tại gian hàng chung của Vietnam Airlines và Saigontourist Group

Với hệ thống hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, hội nghị - hội thảo và các dịch vụ liên quan, Saigontourist Group có lợi thế trong việc xây dựng các sản phẩm liên kết, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng và phát triển trải nghiệm xuyên suốt hành trình. Việc kết nối với các đối tác tại WTM London 2026 góp phần phát huy lợi thế đó, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới du lịch quốc tế.

Tham gia WTM London 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá và kết nối quốc tế của Saigontourist Group trong quý 4 năm nay. Bên cạnh sự kiện tại Vương quốc Anh, Saigontourist Group còn triển khai nhiều hoạt động tiêu biểu như xúc tiến quảng bá, tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2026 tại Singapore, Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản...

Cũng theo Tổng giám đốc Saigontourist Group Cao Văn Chóng, thông qua việc duy trì hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn, đồng hành cùng Vietnam Airlines và phát huy sức mạnh hệ sinh thái sản phẩm, Saigontourist Group tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với hội nhập quốc tế, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, Tổng công ty góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, Việt Nam giàu bản sắc; thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.



