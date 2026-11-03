Saigontourist Group tìm cơ hội tăng khách hai chiều Việt Nam - Anh và châu Âu

Chiều 2.11.2026, tại London, ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland, đã tiếp đoàn công tác Saigontourist Group do ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc dẫn đầu. Cuộc gặp diễn ra trước ngày khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026, nơi doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác Anh và châu Âu.

Ông Cao Văn Chóng cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian tiếp đoàn, ghi nhận vai trò quan trọng của Đại sứ quán trong kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và các đối tác châu Âu.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những hoạt động tiên phong của Saigontourist Group trong quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong nỗ lực thu hút khách hai chiều Việt Nam - Anh và châu Âu, đồng thời quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam, TP.HCM và Saigontourist Group tại thị trường này.

Ông Cao Văn Chóng (phải), Tổng giám đốc Saigontourist Group trao quà lưu niệm ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland

Từ quảng bá điểm đến đến kết nối kinh doanh

Theo ông Cao Văn Chóng, Saigontourist Group xác định vai trò không chỉ là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch, mà còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng của TP.HCM, Việt Nam tới du khách quốc tế.

Việc tham gia các hội chợ quy mô lớn như WTM London là một trong những hoạt động xúc tiến trọng tâm của doanh nghiệp. Đây là nơi các nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến và đối tác toàn cầu cập nhật xu hướng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển quan hệ kinh doanh.

"WTM London không đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm du lịch. Đây là diễn đàn kết nối quan trọng của ngành du lịch thế giới, nơi các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi xu hướng và hình thành những quan hệ kinh doanh mới", ông Chóng nói.

Tổng giám đốc Saigontourist Group cho rằng hiệu quả xúc tiến không chỉ nằm ở việc quảng bá thương hiệu, mà còn ở khả năng chuyển những cuộc gặp gỡ thành chương trình hợp tác, sản phẩm, tour tuyến và dòng khách cụ thể.

Doanh nghiệp hướng đến việc mở rộng mạng lưới với các hãng lữ hành, nhà tổ chức tour và đối tác phân phối, qua đó tăng khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh

Thị trường Anh và châu Âu còn nhiều dư địa

Ông Chóng nhận định: Vương quốc Anh và châu Âu là những thị trường có tiềm năng đối với du lịch Việt Nam và hệ thống Saigontourist Group. Du khách khu vực này quan tâm đến văn hóa, di sản, ẩm thực, thiên nhiên, nghỉ dưỡng và các hành trình khám phá chuyên sâu - những trải nghiệm mà TP.HCM và nhiều điểm đến trong nước có thể kết nối để phát triển sản phẩm.

Saigontourist Group không chỉ đặt mục tiêu thu hút khách Anh đến Việt Nam, mà còn muốn thúc đẩy người Việt Nam khám phá Vương quốc Anh và các nước châu Âu.

"Phát triển du lịch hai chiều không chỉ tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết văn hóa và sự gắn kết giữa Việt Nam với Vương quốc Anh", ông Chóng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, để khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao, ngành hàng không, tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp du lịch. Đại sứ quán có thể hỗ trợ kết nối đối tác, cung cấp thông tin thị trường và mở rộng quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp sở tại.

Saigontourist Group cũng mong muốn hợp tác với các đối tác Anh và Bắc Ireland trong trao đổi khách, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kết nối hàng không và du lịch tại WTM London 2026

Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 khai mạc ngày 3.11. Trong khuôn khổ hội chợ, Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines tham gia quảng bá du lịch Việt Nam, tăng cường liên kết giữa hàng không và dịch vụ du lịch.

Gian hàng chung giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, cùng hệ sinh thái sản phẩm của Saigontourist Group gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, ẩm thực, hội nghị, sự kiện và trải nghiệm văn hóa.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ các hãng lữ hành, đối tác quốc tế, tìm kiếm hợp tác và phát triển chương trình đưa khách đến Việt Nam cũng như đưa khách Việt Nam đến Anh và châu Âu.

Saigontourist Group kỳ vọng sự kết hợp giữa mạng lưới hàng không và hệ sinh thái dịch vụ du lịch sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách, mở rộng quan hệ đối tác và góp phần đưa du lịch Việt Nam tiếp cận sâu hơn các thị trường quốc tế.