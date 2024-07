Saigontourist Group tưng bừng ưu đãi quý III năm 2024 dịp kỷ niệm 49 năm thành lập

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Saigontourist Group đạt mức tăng trưởng rất tích cực, đã đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.

"Kể cả trong giai đoạn đạt mức tăng trưởng tốt thì Saigontourist Group cũng luôn áp dụng chương trình khuyến mãi, kích cầu trong toàn hệ thống nhằm tri ân và mang lại nhiều lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật tập đoàn thì mức ưu đãi có thêm nhiều lựa chọn hơn", ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, trao đổi.