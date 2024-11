Saigontourist Group, Vietnam Airlines tiên phong tăng cường kết nối thị trường châu Âu

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh Đoàn chụp hình cùng đoàn công tác của Saigontourist Group, Vietnam Airlines.

Góp mặt tại sự kiện thương mại du lịch lớn nhất châu Âu, Saigontourist Group và Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định nỗ lực tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm đẩy mạnh thu hút các thị trường khách quốc tế trọng điểm đến Việt Nam.

"Ba tháng cuối năm 2024 là giai đoạn cao điểm "chạy nước rút", và dịp này Saigontourist Group tham gia sự kiện du lịch tầm cỡ thế giới không chỉ khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn là một phần trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch của tập đoàn đã được triển khai thực hiện trong suốt thời gian qua. Qua đó, Saigontourist Group mong muốn mang hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế, hướng đến mục tiêu thu hút khách du lịch có thu nhập cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch TP.HCM và Việt Nam", ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group - chia sẻ.

Gian hàng chung Saigontourist Group, Vietnam Airlines thu hút đông đảo khách giao dịch.

Là sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu với bề dày 44 năm tổ chức, Hội chợ WTM London năm nay quy tụ các đại diện của 184 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi và châu Á, gồm 3.875 đơn vị tham gia triển lãm, 29.075 cuộc hẹn làm việc, kết nối giao thương, cùng với hơn 43.700 khách tham dự.

Tại Hội chợ WTM London 2024, Saigontourist Group tập trung giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo của hệ thống Saigontourist Group, kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch từ thị trường châu Âu và các thị trường trọng điểm khác, đặc biệt ở phân khúc khách cao cấp. Đến với Hội chợ WTM London 2024, Saigontourist Group đồng tổ chức gian hàng chung cùng Vietnam Airlines với sự hợp tác sức mạnh của hai tập đoàn hàng không - du lịch hàng đầu Việt Nam. Các đơn vị thành viên Saigontourist Group tham gia sự kiện là đại diện hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, lữ hành, gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, các khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn và Grand Sài Gòn. Saigontourist Group tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch với các đối tác trong nỗ lực đẩy mạnh phát triển du lịch hai chiều Việt - Anh. Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục tăng cường các cơ hội hợp tác kinh doanh, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ thông qua việc gặp gỡ, giao lưu, ký kết với các đối tác du lịch quốc tế tham gia Hội chợ. Cũng tại sự kiện này, chương trình Happy Hour diễn ra vào ngày 5/11 tại gian hàng Saigontourist Group - Vietnam Airlines đã thu hút hàng trăm thương hiệu du lịch hàng đầu thế giới. Nhân dịp này, Saigontourist Group và Vietnam Airlines đã trao tặng các giải thưởng tour trọn gói khám phá du lịch Việt Nam, gồm vé máy bay hạng sang của Vietnam Airlines và các dịch vụ cao cấp gồm phòng ngủ, ẩm thực, giải trí của Saigontourist Group.

Châu Âu và Anh luôn là thị trường khách quốc tế quan trọng đối với Saigontourist Group trong các thập kỷ qua. Năm 2024 và các năm tiếp theo, Saigontourist Group nhắm mục tiêu tiếp tục tập trung đẩy mạnh quảng bá, phục hồi khách quốc tế, đặc biệt khách châu Âu và các đối tượng khách tiềm năng, trong đó thị trường khách Anh và các nước lân cận với nguồn thu cao và đầy tiềm năng, đối tác đa dạng, thực sự thu hút và cần đầu tư, quảng bá, hướng đến của cả hệ thống. Đồng thời đây là thời điểm quan trọng, ý nghĩa cho việc tích cực hưởng ứng các hoạt động giới thiệu điểm đến, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh quốc.

Trao đổi kinh doanh giữa đại diện Saigontourist Group và đối tác quốc tế

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch đón trên 12,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn con số cả năm 2023. Trong đó ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều thị trường ở châu Âu. Tại hệ thống Saigontourist Group, trong 8 tháng đầu năm 2024, tập đoàn tiếp đón và phục vụ 1.359.000 lượt khách, tăng 22,3% so cùng kỳ năm trước. Đối với khách quốc tế, Saigontourist Group đón tiếp, phục vụ 559.000 lượt khách, trong đó lĩnh vực lưu trú là 421.000 khách, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực lữ hành là 138.000 khách, tăng 84% so với cùng kỳ. Saigontourist Group phấn đấu đạt trên 2.000.000 lượt khách cả năm 2024, trong đó lượng khách quốc tế đạt trên 700.000 khách.

Đại diện Saigontourist Group, Vietnam Airlines trao thưởng cho khách tại chương trình Happy Hour

Chương trình phối hợp tham gia, đồng hành tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2024 là một trong những hoạt động quan trọng của Saigontourist Group và Vietnam Airlines, tiếp nối các sự kiện quốc tế đã được hai bên hợp tác triển khai thực hiện trước đây, mục đích nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch TP.HCM và Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu nhất là Chương trình xúc tiến đầu tư du lịch hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ tại Mỹ vào năm 2022, Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023, Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2023 tại Vương quốc Anh, Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2024 tại Đức, Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại thị trường Trung Quốc vào tháng 4.2024, Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - Campuchia "Hai Quốc gia - Một điểm đến" vào tháng 7.2024 và gần đây nhất là Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu được tổ chức vào ngày 7.10.2024 tại thành phố Munich, Cộng hòa Liên bang Đức…

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1.8.1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...