Saigontourist nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng và Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2026

Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026 do UBND TP.HCM tổ chức tại khách sạn Rex Sài Gòn hôm nay (13.10) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group đại diện đơn vị nhận giải thưởng Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026

Danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026" ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Saigontourist Group trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Cùng ngày, tại Lễ vinh danh các thương hiệu đạt Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM lần thứ 6 - năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, Saigontourist Group tiếp tục được vinh danh với Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" thuộc danh mục bình chọn nhóm ngành dịch vụ chủ yếu.

Với chủ đề "Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM", giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu có khả năng dẫn dắt ngành và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh Thành phố bước vào không gian phát triển mới giai đoạn sau sáp nhập.

Việc đồng thời đón nhận hai sự ghi nhận trong cùng dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt đối với Saigontourist Group. Nếu danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026" phản ánh những đóng góp của doanh nghiệp đối với hoạt động kinh tế và xã hội, thì Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu được xây dựng từ uy tín, chất lượng và sự tin tưởng của thị trường.

Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận những thành quả đã đạt được, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của một doanh nghiệp du lịch có bề dày lịch sử: tiếp tục phát triển hiệu quả, tạo ra giá trị mới và đóng góp thiết thực cho Thành phố.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group đại diện đơn vị nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2026



"Saigontourist Group rất tự hào khi được TP.HCM ghi nhận với danh hiệu 'Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026' và Giải thưởng 'Thương hiệu Vàng' TP.HCM năm 2026. Chúng tôi xem đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu trong hơn nửa thế kỷ qua, mà còn là niềm tự hào chung của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã bền bỉ đóng góp cho Tổng Công ty, cho ngành du lịch và cho thành phố Hồ Chí Minh", ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, phát biểu.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế, Saigontourist Group tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng và nhu cầu của du khách; nâng cao chất lượng trải nghiệm trên toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến phương thức quản trị và tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế. Song song đó, Saigontourist Group tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực Việt Nam để tạo nên những sản phẩm có bản sắc, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

"Chúng tôi mong muốn mỗi bước phát triển của Saigontourist Group đều góp phần tạo thêm giá trị cho TP.HCM, từ nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, quảng bá hình ảnh thành phố đến thúc đẩy liên kết ngành và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Những danh hiệu hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục kế thừa nền tảng đã có, đồng thời chủ động đổi mới để thích ứng với yêu cầu mới, đóng góp vào mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững", ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh.

Saigontourist Group từng bước phát triển thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam