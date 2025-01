Sam Asghari chia sẻ về cuộc hôn nhân ‘có điều kỳ lạ’ với Britney Spears

Nam diễn viên thừa nhận rằng ban đầu anh cứ nghĩ danh tiếng của Britney Spears sẽ là trở ngại lớn nhất mà anh phải đối mặt. Nhưng điều này thật ra không đúng.

"Một ngày nọ, tôi bắt đầu tìm hiểu về quyền bảo hộ, và đó là lúc tôi nghĩ: 'Mình đang ở Mỹ, người trên 18 tuổi cần phải có sự cho phép của cha mẹ sao?'", Asghari chia sẻ trên podcast Sibling Rivalry của Kate và Oliver Hudson.

Nam diễn viên Sam Asghari (30 tuổi) ẢNH: AFP

"Đó là điều khó khăn và kỳ lạ nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời", Asghari nói thêm.

Nam diễn viên phim Can You Keep a Secret? cho biết "điều tốt nhất" anh có thể làm cho nữ ca sĩ 43 tuổi vào thời điểm đó là ủng hộ cô.

"Tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm vào thời điểm đó là hỗ trợ cô ấy và đó là những gì tôi đã làm. Tôi hỗ trợ cho cô ấy nhiều nhất có thể", anh nhớ lại.

Sam Asghari từng ủng hộ bà mẹ hai con này trong phong trào "giải phóng Britney" khi cô đấu tranh để được giải thoát khỏi sự giám hộ hà khắc do tòa án ra lệnh. Cha cô, ông Jamie Spears, giữ quyền giám hộ, kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của Britney Spears trong suốt 13 năm, từ 2008 cho đến khi chấm dứt vào tháng 11.2021.

Sam Asghari và Britney Spears kết hôn vào tháng 6.2022, hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 5.2024 ẢNH: INSTAGRAM

Asghari tiếp tục: "Tôi nghĩ một trong những điều khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt khi bước vào ngành giải trí đó là cha mẹ bạn và những người xung quanh. Có những người bước vào cuộc sống của bạn và lợi dụng bạn. Họ gây tổn thương cho bạn vì họ là những người thân gần gũi nhất. Thông thường, những người xung quanh bạn, những người mà bạn cho phép bước vào cuộc đời mình sẽ làm bạn tổn thương nhiều nhất".

Mặc dù mối quan hệ của cặp đôi cuối cùng đã tan vỡ nhưng Asghari luôn thừa nhận không hề hối tiếc. "Tôi sẽ luôn biết ơn và hạnh phúc vì điều đó đã xảy ra", anh nói.

Sam Asghari và Britney Spears kết hôn vào tháng 6.2022, tuyên bố chia tay vào tháng 8.2023. Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 5.2024.