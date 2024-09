Samsung 990 Evo Plus trình làng với tốc độ 'nhanh chóng mặt'

Ổ SSD Samsung 990 Evo Plus hỗ trợ giao diện PCIe 4.0 x4 và 5.0 x2. Ổ được sản xuất với bộ điều khiển 5nm, công nghệ NAND mới nhất (sử dụng chip TLC) và tấm chắn nhiệt phủ niken. Công ty tuyên bố rằng ổ SSD này tiết kiệm điện hơn 73% so với thế hệ trước.



SSD 990 Evo Plus không chỉ nhanh hơn mà có giá khi ra mắt thấp hơn 990 Evo ẢNH: SAMSUNG

Quan trọng nhất đối với sản phẩm lần này là tốc độ, nơi phiên bản 4 TB cung cấp tốc độ truy cập ngẫu nhiên hàng đầu trong ngành, với đầu vào 1.050K IOPS và đầu ra 1.400K IOPS. Tốc độ truy cập tuần tự có thể đạt tới 7.250 MB/s (đọc) và 6.300 MB/s (ghi). Để so sánh, mẫu 990 Evo thông thường có đầu vào 700K IOPS và đầu ra 800K IOPS, trong khi tốc độ tuần tự là 5.000 MB/s (đọc) và 4.200 MB/s (ghi). Nói cách khác, ổ SSD 990 Evo Plus nhanh hơn 50% so với phiên bản thông thường.

Samsung 990 Evo Plus được thiết kế tối ưu hóa cho các tác vụ chơi game, kinh doanh và sáng tạo. Sản phẩm có 3 kích cỡ lưu trữ 1 TB, 2 TB và 4 TB. Các phiên bản lưu trữ thấp hơn có tốc độ ngẫu nhiên và tuần tự chậm hơn một chút, mặc dù không nhiều. Ngay cả mẫu cơ bản 1 TB cũng có tốc độ đọc/ghi tuần tự là 7.150 MB/s và 6.300 MB/s, cùng tốc độ truy cập ngẫu nhiên 850K/1.350K IOPS.

Đáng chú ý, giá bán dành cho dòng SSD mới của Samsung thấp hơn giá 990 Evo khi ra mắt vào tháng 1. Cụ thể, 990 Evo Plus 1 TB có giá 110 USD (990 Evo 1 TB khi ra mắt là 125 USD), trong khi 2 TB và 4 TB có giá lần lượt là 185 USD và 345 USD.