Samsung có thay đổi quan trọng khi ra mắt dòng Galaxy S

Động thái của Samsung bắt nguồn từ những thay đổi liên quan đến kế hoạch phát hành Android của Google trong thời gian gần đây. Trong khi các phiên bản Android trước đây được phát hành vào tháng 8 (Android 13), tháng 9 (Android 10, 11) và tháng 10 (Android 12, 14, 15), Google đã quyết định đẩy nhanh việc phát hành Android 16 vào tháng 6.2025.

Galaxy S sẽ đi kèm phiên bản One UI X.5 mỗi khi được ra mắt ẢNH: REUTERS

Trước đây, One UI 8 (dựa trên Android 16) dự kiến sẽ ra mắt cùng dòng cao cấp Galaxy S26 vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, việc Android 16 ra mắt sớm buộc Samsung phải điều chỉnh lại kế hoạch, khi One UI 8 đã xuất hiện đầu tiên trên các mẫu Galaxy Z Fold7 và Z Flip7.

Kết quả là chuyên gia rò rỉ PhoneArt (trước đây là IceUniverse trên X) đã thông báo về lịch trình phát hành One UI mới, cho biết dòng Galaxy S sẽ nhận được bản cập nhật One UI X.5 đi kèm nhiều tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), cải tiến phần mềm và thiết kế UI/UX mới.

Samsung đối xử ra sao với One UI X.5?

Báo cáo nói rằng, khoảng thời gian từ 5 đến 6 tháng giữa việc ra mắt dòng Z Fold/Flip mới và dòng Galaxy S sẽ cho phép Samsung tinh chỉnh bản cập nhật One UI mới nhất. Điều này có nghĩa Galaxy S sẽ trở thành dòng sản phẩm đầu tiên nhận One UI X.5, bắt đầu từ One UI 8.5 với Galaxy S26.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

PhoneArt nhấn mạnh rằng Samsung sẽ tiếp tục ưu tiên dòng Galaxy S, do đó hãng sẽ không giới thiệu tất cả tính năng mới cho bản phát hành One UI mới nhất cho đến khi One UI X.5 được phát hành cùng dòng Galaxy S. Đây là lý do khiến một số tính năng mới đã bị Samsung trì hoãn khi triển khai One UI 8 cùng dòng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7.

Cuối cùng, Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 dự kiến ra mắt vào năm sau sẽ đi kèm với One UI 9, đồng nghĩa với việc Android 17 sẽ có mặt trên các mẫu điện thoại này.