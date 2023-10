Samsung đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo vào dòng Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 sẽ tập trung nhiều hơn vào AI. Phiên bản này cũng được trang bị hệ điều hành OneUI 6.1 cùng trợ lý ảo Bixby được cải tiến vượt bậc, đây sẽ là "bản cập nhật AI lớn nhất trong lịch sử", theo Gsmarena.

Dòng điện thoại Samsung Galaxy S24 có nhiều tính năng AI mới

Chụp màn hình Android Authority

Dự kiến, điện thoại thông minh Galaxy S24 sẽ có GPU Xclipse 940 mới. Con chip này có thể được xây dựng trên quy trình LPP+ 4 nm mới và có CPU 10 nhân, trong đó lõi chính Cortex-X4 có tốc độ 3,1 GHz.

Với tốc độ như vậy, kết hợp với bộ lưu trữ LPDDR5X RAM UFS 4.0 và modem Exynos 5300 mới, chắc chắn dòng Galaxy S24 sẽ có tốc độ nhanh ấn tượng trên mọi phương diện, nhưng chúng ta phải đợi đến khi ra mắt để biết thêm thông tin và so sánh với các đối thủ khác có trên thị trường.

Ngoài ra, nhiều khả năng thông số kỹ thuật của những chiếc điện thoại Galaxy S24 trông không khác nhiều so với các phiên bản năm 2023, nhưng chúng có thể nâng cấp màn hình OLED hiệu suất cao thế hệ thứ 13 (M13). Loại màn hình này mỏng và tiết kiệm điện hơn màn hình M12 trên iPhone 15. Tipster Ice Universe đã đăng tải thông số kỹ thuật chi tiết của màn hình S24 Ultra với cùng độ phân giải và tỷ lệ khung hình như Galaxy S23 nhưng sáng hơn đáng kể.

Một trong những thông số kỹ thuật nổi bật của dòng Galaxy S24 là nâng cấp bộ nhớ. Nguồn thông tin rò rỉ cho thấy tất cả model có thể bắt đầu với RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Thậm chí có thể có một biến thể bộ nhớ RAM 16 GB cho bản Ultra.

Bên cạnh đó, Galaxy S24 có thể có pin tăng lên đến 4.000 mAh. Trong khi đó, Galaxy S24 Plus có thể có pin lớn nhất so với bất kỳ mẫu Plus nào với 4.900 mAh và pin của Galaxy S24 Ultra sẽ giống như tất cả các bản Ultra khác ở mức 5.000 mAh.