Samsung điều tra Galaxy Z Fold7 bị nứt màn hình khi vừa khui hộp

Trong những ngày qua, các mẫu Galaxy Z Fold7 đầu tiên đã bắt đầu giao đến tay khách hàng kể từ sau khi sản phẩm được Samsung giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 9.7. Tuy nhiên, một người dùng trên Reddit với tên gọi SlowbroLife đã chia sẻ trải nghiệm không như mong đợi của mình với chiếc smartphone đắt đỏ này của Samsung.

Hình ảnh chiếc Galaxy Z Fold7 bị nứt màn hình ngay sau khi gập lại lần đầu được chia sẻ ẢNH: REDDIT

Dựa trên nội dung đăng tải, màn hình của Galaxy Z Fold7 đã bị nứt ngay khi anh thực hiện lần gập đầu tiên kể từ khi mở hộp. Cụ thể, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi người này mở hộp và bóc lớp màng bảo vệ. Thật không may, sự cố xảy ra ngay sau đó. Hình ảnh cho thấy màn hình điện thoại có vẻ an toàn, tuy nhiên lớp màng bảo vệ lại không. Được biết, thiết bị sử dụng lớp kính siêu mỏng mới dày hơn so với phiên bản trước, tuy nhiên việc nó gặp phải vấn đề nghiêm trọng thực sự đáng chú ý.

Vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến doanh số Galaxy Z Fold7

SlowbroLife cho biết anh đã "nghe thấy tiếng nứt" khi gập Galaxy Z Fold7 lần đầu tiên. Khi mở thiết bị ra, anh phát hiện lớp màng bảo vệ đã bị hỏng. Ngay lập tức, người dùng này liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất và nhận được sự hỗ trợ tận tình từ nhân viên, bao gồm việc sắp xếp một thiết bị thay thế.

Samsung đặt cược vào điện thoại gập, thiết bị theo dõi sức khỏe

Vấn đề này được cho là khá hiếm gặp và người đăng bài cho biết Samsung đang tiến hành điều tra sự việc. Mặc dù Galaxy Z Fold7 đang phá vỡ kỷ lục doanh số tại các thị trường trọng điểm và trở thành sản phẩm màn hình gập bán chạy nhất ở giai đoạn mở bán, thậm chí vượt qua cả Galaxy Z Flip7 rẻ hơn, tuy nhiên sự cố về chất lượng như vậy ít nhiều có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng ban đầu.