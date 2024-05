Samsung đưa Galaxy AI đến hàng triệu thiết bị Galaxy cũ

Theo GSMArena, điều này bắt nguồn từ việc Samsung đã chính thức triển khai bản cập nhật One UI 6.1 nhằm đưa Galaxy AI đến với các mẫu smartphone thuộc dòng Galaxy S22, S21, Z Flip4, Z Flip3, Z Fold4 và Z Fold3. Đó là một danh sách rất nhiều thiết bị, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc triển khai hiện tại dường như mới chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Dẫu vậy, Samsung thường không mất nhiều thời gian để lan rộng bản cập nhật mới ra khắp thế giới, do đó nếu người dùng sở hữu một trong những thiết bị được đề cập, One UI 6.1 sẽ đến với họ trong thời gian sớm.



One UI 6.1 mang đến sức mạnh Galaxy AI cho các điện thoại Samsung CHỤP MÀN HÌNH

Điểm mấu chốt liên quan đến việc cập nhật One UI 6.1 chính là việc người dùng một số thiết bị dòng Galaxy cũ như Galaxy S22, Z Fold4 và Z Flip4 sẽ nhận được các tính năng Galaxy AI xuất hiện cùng dòng Galaxy S24 vào tháng 1. Trong khi đó, các mẫu Galaxy S21, Z Flip3 và Z Fold3 sẽ nhận một phần trong danh sách các tính năng của Galaxy AI.

Việc triển khai One UI 6.1 đến các thiết bị Galaxy cũ là một tin tuyệt vời của Samsung để đạt mục tiêu cung cấp Galaxy AI đến hơn 100 triệu thiết bị vào cuối năm nay.

Nói về các tính năng Galaxy AI bị giới hạn, mặc dù dòng Galaxy S21 chỉ được hỗ trợ Circle to Search nhưng đó là điều không quá quan trọng bởi đây có lẽ là một trong những tính năng được quảng bá tốt nhất trong bộ tính năng này trên Galaxy AI. Phiên bản Galaxy Z Flip3 cũng có giới hạn tương tự, tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là Galaxy Z Fold3 mang đến nhiều tính năng hơn, bao gồm hình nền do AI tạo, tóm tắt trang web, tóm tắt ghi chú, mẫu tự động trong Samsung Notes, dịch ngôn ngữ trực tiếp, đề xuất chỉnh sửa hình ảnh do AI cung cấp…