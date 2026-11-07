Samsung đưa One UI 9 lên mẫu Galaxy giá rẻ ít ai ngờ tới

Samsung vừa công bố việc phát hành bản cập nhật One UI 9 cho Galaxy A06 5G, một trong những mẫu smartphone giá rẻ nhất trong dòng Galaxy A. Đây được xem là một bước tiến lớn của hãng trong việc mở rộng phân phối bản cập nhật mới, sau khi đã ưu tiên cho các dòng máy cao cấp và tầm trung.

Galaxy A06 5G giá siêu rẻ cũng được lên đời One UI 9 ẢNH: SAMSUNG

Bản cập nhật có mã firmware A066BXXU8DZJ7 và dung lượng tải xuống khoảng 2,8 GB. Hiện tại, quá trình triển khai bắt đầu tại Ấn Độ, nhưng Samsung dự kiến sẽ mở rộng phân phối toàn cầu trong vài ngày tới. Bên cạnh giao diện mới, bản cập nhật còn bao gồm bản vá bảo mật tháng 10.2026, giúp khắc phục 62 lỗ hổng hệ thống, một yếu tố quan trọng để bảo vệ thiết bị của người dùng.

Được biết, One UI 9 mang đến nhiều cải tiến thiết thực cho người dùng, bao gồm bảng cài đặt nhanh tùy chỉnh giúp người dùng có thể sắp xếp các phím tắt theo sở thích cá nhân; tăng cường bảo mật với chỉ báo trực quan nhằm thông báo khi vị trí đang được sử dụng; cải tiến các ứng dụng cốt lõi như Samsung Notes, tùy chọn trợ năng và tích hợp với Samsung DeX đã được tối ưu hóa về hiệu suất và khả năng sử dụng.

Thêm mẫu Galaxy A được cập nhật One UI 9

Bên cạnh Galaxy A06 5G, Samsung cũng đã đưa One UI 9 đến Galaxy A15. Mặc dù không mang lại nhiều thay đổi về giao diện, bản cập nhật chứa đựng nhiều cải tiến quan trọng. Giao diện One UI mới sử dụng công nghệ quản lý bộ nhớ thông minh hơn, giúp việc cuộn và thực hiện các cử chỉ trở nên mượt mà hơn. Nó cũng tích hợp các tính năng tiết kiệm pin mới, cho phép điện thoại hoạt động mát mẻ hơn.

Samsung đang làm rất tốt trong việc triển khai One UI 9 đến các mẫu Galaxy A giá rẻ ẢNH: SAMSUNG

Ở thời điểm hiện tại, chưa có lỗi nghiêm trọng nào được báo cáo từ người dùng Galaxy A15 liên quan đến One UI 9, mặc dù bản cập nhật này có một số vấn đề với các mẫu Galaxy khác. Theo phản hồi từ người dùng trực tuyến, Galaxy A15 vẫn giữ nguyên cảm giác và hiệu suất sau khi cập nhật, không có sự suy giảm về thời lượng pin hay hiệu năng. Đây là một điểm cộng lớn cho Galaxy A15, đặc biệt là với các mẫu điện thoại giá rẻ thường gặp khó khăn khi nâng cấp hệ điều hành.

Để kiểm tra xem bản cập nhật One UI 9 đã có trên thiết bị hay chưa, người dùng có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Việc One UI 9 được phát hành cho một mẫu điện thoại giá rẻ như Galaxy A06 5G và Galaxy A15 càng khẳng định khả năng quản lý phần mềm tốt của Samsung trong thời gian gần đây, cho thấy hãng vẫn duy trì hỗ trợ và cập nhật thường xuyên cho cả những thiết bị giá rẻ.