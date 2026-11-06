Người dùng Galaxy cảnh báo loạt sự cố sau khi cài One UI 9

Theo báo cáo từ Sammyfans, nhiều người dùng Galaxy đã phản ánh trên các diễn đàn cộng đồng và Reddit về sự bất ổn trong hệ thống băng tần cơ sở và Wi-Fi sau khi cập nhật thiết bị lên phiên bản One UI 9. Các thiết bị bị ảnh hưởng bao gồm từ các mẫu Galaxy A-series tầm trung như Galaxy A56 và A52s cho đến các dòng cao cấp như Galaxy S24 Plus và Galaxy Z Fold7.

Samsung chưa có lời giải cho loạt lỗi kết nối trên One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Báo cáo chỉ ra, người dùng Galaxy đang gặp phải tình trạng mất kết nối Wi-Fi ngẫu nhiên, lỗi khi chuyển đổi băng tần 5 GHz và các sự cố trong dịch vụ IMS, chẳng hạn như gọi điện qua Wi-Fi. Đặc biệt, một số người dùng báo cáo thiết bị của họ không nhận diện được SIM vật lý sau khi cập nhật, với các công cụ chẩn đoán không phát hiện thẻ SIM nào.

One UI 9 gây lo ngại khi người dùng Galaxy

Các biện pháp khắc phục thông thường như thiết lập lại cài đặt mạng và khôi phục cài đặt gốc đều không giải quyết được vấn đề, điều đó cho thấy lỗi có thể nằm trong quá trình xây dựng lớp giao diện vô tuyến (RIL) hoặc lỗi phần mềm quản lý nguồn liên quan đến bản cập nhật. Mặc dù một số người dùng đã tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách tắt chế độ Wi-Fi 7 qua các menu ẩn, nhưng phương pháp này không hoạt động trên các mẫu dùng chip không thuộc dòng cao cấp.

Hiện tượng này xảy ra trên cả thiết bị dùng chip Exynos và Snapdragon, có nghĩa lỗi nhiều khả năng nằm ở khung nền tảng One UI 9 hoặc các tệp phần mềm modem được cập nhật, thay vì ở trình điều khiển chip xử lý. Các quản trị viên cộng đồng của Samsung đã khuyên người dùng khởi động vào chế độ an toàn, nhưng nếu không có bản vá lỗi khẩn cấp, người dùng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiết bị bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trước đó, One UI 9 cũng gây ra vấn đề hao pin trên một số dòng máy Galaxy, với mức tiêu thụ điện năng tăng đáng kể khiến thời gian sạc lâu hơn so với trước đây cho cùng một mức sử dụng. Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi về các vấn đề trong báo cáo.