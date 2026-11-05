iOS 27.3 mang đến loạt thay đổi lớn cho iPhone

Sau khi phát hành iOS 27.2 cho người dùng iPhone, Apple tiếp tục chuẩn bị cho bản cập nhật iOS 27.3, với phiên bản beta đầu tiên dành cho các nhà phát triển hiện đã được triển khai. Bản cập nhật này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý cho các thiết bị iOS trước khi kết thúc năm 2026.

Phiên bản beta đầu tiên của iOS 27.3 đã được triển khai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những điểm nổi bật trên iOS 27.3 là sự nâng cấp của trợ lý ảo Siri. Với trí tuệ nhân tạo (AI) mới, Siri sẽ có khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp hơn trên các ứng dụng của Apple, như sắp xếp tập tin, tìm kiếm địa điểm đã ghé thăm và phối hợp kế hoạch với bạn bè. Người dùng cũng có thể yêu cầu Siri thực hiện các thao tác trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ Calendar, Files cho đến Messages, Music, Photos và Weather.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thử nghiệm một ứng dụng Health hoàn toàn mới, tập trung vào việc cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số sức khỏe của người dùng. Ứng dụng này sẽ bao gồm ba tab chính là Insights, Longevity và Browse nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi sức khỏe của mình.

Trong khi đó, trình duyệt Safari sẽ nhận được nhiều cải tiến, bao gồm tính năng tự động sắp xếp tab và chế độ tối thích ứng. Người dùng có thể quản lý các tab một cách hiệu quả hơn và tránh tình trạng chói mắt khi sử dụng vào ban đêm.

Ngoài ra, Apple còn giới thiệu chế độ Standby mới cho iPhone Duo nhằm cho phép người dùng tùy chỉnh mặt đồng hồ và các tiện ích khi thiết bị ở chế độ chờ. Đáng chú ý, đây là tính năng sẽ được mở rộng cho tất cả các thiết bị iPhone, thay vì giới hạn chỉ riêng iPhone Duo.

Cuối cùng, tính năng Siri Mode trước đây chỉ có trên ứng dụng Camera của iPhone cũng sẽ được tích hợp vào iPad (thông qua iPadOS 27.3) nhằm cho phép người dùng tương tác với camera một cách thông minh hơn. Người dùng có thể đặt câu hỏi cho Siri dựa trên hình ảnh mà camera đang chụp, từ đó mở ra nhiều khả năng khám phá thú vị.

Mặc dù thời gian phát hành chính thức cho iOS 27.3 vẫn chưa được công bố, nhưng với chu kỳ beta kéo dài khoảng 30 đến 45 ngày, người dùng có thể mong đợi trải nghiệm những tính năng mới này vào giữa tháng 12 tới.