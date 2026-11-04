iPhone 18 có thể trở thành mẫu iPhone tiêu chuẩn đắt nhất lịch sử

Báo cáo từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo khiến không ít người hâm mộ iPhone cảm thấy lo ngại: giá của iPhone 18 mà Apple ra mắt đầu năm sau có thể đạt mức 999 USD. Điểm đặc biệt đáng chú ý là mức giá đang áp dụng cho mẫu iPhone không phải Pro hay Pro Max, cũng không được trang bị dung lượng RAM hay bộ nhớ ấn tượng.

Giá của iPhone 18 mà Apple ra mắt đầu năm sau có thể đạt mức 999 USD ẢNH: APPLE

Được biết, giá khởi điểm của iPhone 17 là 799 USD, nhưng hiện đã tăng lên 899 USD kể từ tháng 9. Sự tăng giá này khiến không ít người cảm thấy lo ngại về việc iPhone 18 sẽ giữ nguyên mức giá 899 USD hay sẽ tăng lên 999 USD.

Mặc dù chưa có thông tin chính xác, nhưng gần như chắc chắn là người dùng nên chuẩn bị cho khả năng mức giá cao hơn đối với iPhone 18. Trong trường hợp tốt nhất, sản phẩm cũng được ra mắt với giá khoảng 899 USD.

Những thông số đáng chú ý trên iPhone 18

Theo dự kiến, iPhone 18 sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2027, cùng các phiên bản iPhone Air 2 và iPhone 18e giá rẻ hơn. Phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 có thể được trang bị màn hình OLED 6,3 inch với độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz và thiết kế Dynamic Island quen thuộc. Sản phẩm này trang bị hai camera 48 MP ở mặt sau và hỗ trợ tính năng Face ID.

Đặc biệt, iPhone 18 dự kiến sẽ nhận được ít nhất hai nâng cấp quan trọng. Đầu tiên, chip Apple A20 2 nm mới hứa hẹn mang lại hiệu năng tốt hơn và thời lượng pin lâu hơn so với iPhone 17. Ngoài ra, sản phẩm cũng có pin dung lượng lớn hơn so với mức 3.692 mAh trên iPhone 17, mặc dù mức tăng có thể không cao khi nhìn vào cải tiến dung lượng pin trên iPhone 18 Pro so với tiền nhiệm.