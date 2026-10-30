iPhone Air 2 sắp khắc phục hai điểm yếu lớn của thế hệ đầu

Vào tháng 9 năm ngoái, Apple đã giới thiệu chiếc smartphone mỏng nhất mà công ty từng sản xuất, iPhone Air. Tuy nhiên, sản phẩm này nhanh chóng nhận được hai phản hồi tiêu cực: thời lượng pin không ấn tượng như các mẫu khác và chỉ trang bị một camera sau khiến giá thành của máy không hợp lý so với iPhone tiêu chuẩn.

iPhone Air 2 sẽ trở nên đáng mua hơn nếu giải quyết bài toán camera và dung lượng pin của mẫu tiền nhiệm ẢNH: A. QUÂN

Mới đây, thông tin từ nguồn rò rỉ nổi tiếng trên Weibo, Digital Chat Station, đã hé lộ những tín hiệu tích cực dành cho phiên bản iPhone Air 2 sắp tới: trang bị hai camera và pin dung lượng lớn hơn so với mẫu thế hệ đầu tiên.

Các thông số kỹ thuật quan trọng của iPhone Air 2

Báo cáo chỉ ra, iPhone Air 2 sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng 6,55 inch với độ phân giải 1,5K+ và tấm nền LTPO 120 Hz. Thông tin này phù hợp với một dự đoán trước đây về kích thước màn hình có thể đến với iPhone Air 2.

Ở bên trong, thiết bị sẽ đi kèm chip A20 được sản xuất trên tiến trình 2nm. Dung lượng pin của iPhone Air 2 sẽ là 3.500 mAh, tăng từ 3.149 mAh của iPhone Air, tương đương với mức tăng khoảng 11%. Mức tăng này hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng, mặc dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách Apple tối ưu hóa thiết bị.

Cụm camera phía sau sẽ được nâng cấp với camera kép, bao gồm camera chính 48 MP và camera siêu rộng mới, giúp số lượng camera iPhone Air 2 ngang bằng với iPhone tiêu chuẩn. Ngoài ra, tính năng nhận diện khuôn mặt (Face ID) cũng sẽ được tích hợp để mở khóa thiết bị.

Về lịch trình ra mắt, iPhone Air 2 có thể được Apple giới thiệu vào mùa xuân năm sau, cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e giá rẻ hơn. iPhone Air 2 có thể trở thành chiếc điện thoại cao cấp siêu mỏng duy nhất được phát hành trong năm 2027.

Mặc dù giá bán chưa được công bố, nhưng với việc nâng cấp dung lượng pin và bổ sung camera, mức giá đối với iPhone Air 2 sẽ cao hơn so với bản hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao như hiện nay.