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    Samsung sắp có nâng cấp quan trọng cho dòng Galaxy S27

    Kiến Văn
    Kiến Văn

    Samsung được cho là nâng pin Galaxy S27 Ultra lên 5.700 mAh, tăng khoảng 14% so với thế hệ tiền nhiệm.

    Sau nhiều năm chờ đợi, Samsung có thể sắp giới thiệu viên pin dung lượng lớn cho dòng Galaxy S27, đặc biệt là phiên bản Ultra sau nhiều năm gắn bó với mức 5.000 mAh. Theo thông tin mới nhất từ hồ sơ an toàn của Hàn Quốc, Samsung đã hoàn tất việc xác định phần cứng pin cho hai mẫu Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

    Samsung chuẩn bị nâng cấp quan trọng cho dòng Galaxy S27 sau nhiều năm - Ảnh 1.

    Dung lượng pin lớn và chip hiệu quả hơn hứa hẹn mang đến nâng cấp đáng kể về thời lượng pin cho bản kế nhiệm của Galaxy S26 Ultra

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Cụ thể, cơ sở dữ liệu an toàn sản phẩm của Hàn Quốc, Safety Korea, đã liệt kê hai loại pin mang mã hiệu EB-BS958DBY và EB-BS957CBY, được sản xuất bởi công ty Zhuhai CosMX Power Jinwan tại Trung Quốc. Mặc dù hồ sơ này cung cấp hình ảnh của viên pin, nhưng không tiết lộ dung lượng cụ thể.

    Tuy nhiên, hồ sơ chứng nhận 3C của Trung Quốc đã tiết lộ thông tin về dung lượng pin, cho thấy Galaxy S27 Ultra có pin dung lượng 5.534 mAh và Galaxy S27 Pro là 5.087 mAh. Đây là dung lượng định mức, trong khi dung lượng thực tế mà các hãng thường quảng cáo có thể cao hơn, dự kiến lần lượt là 5.700 mAh và 5.200 mAh cho hai mẫu điện thoại này.

    Cần lưu ý rằng những thông số nói trên dựa trên các mẫu thử nghiệm trước khi sản xuất hàng loạt, vì vậy phiên bản bán lẻ cuối cùng có thể có sự khác biệt.

    Samsung chuẩn bị nâng cấp quan trọng cho dòng Galaxy S27 sau nhiều năm - Ảnh 2.
    Samsung chuẩn bị nâng cấp quan trọng cho dòng Galaxy S27 sau nhiều năm - Ảnh 3.

    Cơ sở dữ liệu Safety Korea liệt kê pin của Galaxy S27 Ultra (trái) và S27 Pro

    ẢNH: Safety Korea

    Galaxy S27 Ultra không chỉ nâng cấp dung lượng pin

    Về thiết kế, phiên bản Galaxy S27 Pro là một mẫu máy hoàn toàn mới, trong khi phiên bản Ultra có khả năng nâng cấp đáng kể. Nếu thông tin được báo cáo là chính xác, dung lượng pin của Galaxy S27 Ultra có thể tăng 14% so với Galaxy S26 Ultra. Kết hợp với chip xử lý hiệu quả hơn, viên pin lớn hơn hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng tốt hơn giữa các lần sạc. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa những tin đồn về viên pin 7.000 mAh không trở thành hiện thực.

    Về tốc độ sạc, hồ sơ 3C cho biết sạc có dây của Galaxy S27 Ultra sẽ duy trì ở mức 60W, tương tự như S26 Ultra, trong khi sạc không dây 25W sử dụng chuẩn Qi2 với tính năng căn chỉnh bằng nam châm vẫn chưa được xác nhận.

    Dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ ra mắt vào quý 1/2027, có thể vào tháng 1 hoặc tháng 2. Thông tin về giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng Samsung đã từng tăng giá dòng Galaxy S26 trong quá trình phát hành sản phẩm.

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